KKR vs PBKS IPL 2025: 1-1 अंक बांटने पर मजबूर?, पंजाब किंग्स-केकेआर मैच रद्द

KKR vs PBKS IPL 2025: कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और पंजाब किंग्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच तेज आंधी और बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया है। आंधी इतनी तेज थी कि मैदानकर्मी मैदान को कवर्स से ठीक से ढक नहीं पा रहे थे। इस दौरान कुछ कवर्स फट भी गये है। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और पंजाब किंग्स के बीच शनिवार को यहां खेले गये इंडियन प्रीमियर लीग मैच को तेज आंधी और बारिश के कारण रद्द कर दिया। मैच रद्द होने के कारण दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले।

आंधी इतनी तेज थी कि मैदानकर्मियों को मैदान को कवर्स से ढकने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। तेज हवा के कारण कुछ कवर्स फट गये और कुछ उड़कर बाउंड्री की तरफ चले गये। मैच रोके जाते समय केकेआर ने जीत के लिए 202 रन का पीछा करते हुए बिना किसी नुकसान के एक ओवर में सात रन बना लिये थे। सुनील नारायण चार और रहमानुल्लाह गुरबाज एक रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे।

इससे पहले पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह ने 83 जबकि प्रियांश आर्य ने 69 रन का योगदान दिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 120 रन की साझेदारी की टीम को शानदार शुरुआत दिलायी। पंजाब किंग्स ने चार विकेट पर 201 रन बनाये। केकेआर के लिए वैभव अरोड़ा ने 34 रन देकर दो विकेट लिये।

केकेआर के लिए वैभव अरोड़ा ने 34 रन देकर दो विकेट लिये। प्रभसिमरन ने 49 गेंद की पारी में छह छक्के और इतने ही चौके जड़े जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना पहला शतक जड़ने वाले प्रियांश ने 35 गेंद की पारी में आठ चौके और चार छक्के लगाये। पंजाब की टीम 14वें ओवर के बाद एक विकेट पर 158 रन बनाकर बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी।

लेकिन केकेआर के गेंदबाजों ने आखिरी छह ओवर में सिर्फ 43 रन पर तीन विकेट लेकर उन्हें 201 रन पर रोक दिया। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और प्रभसिमरन तथा प्रियांश की जोड़ी ने उसे सही साबित किया। प्रियांश ने शुरुआती ओवरों में आक्रामक रूख अपनाया तो वहीं उनके आउट होने के बाद प्रभसिमरन ने तेजी से रन बनाये।

प्रभसिमरन एक समय 34 गेंद में 32 रन पर खेल रहे थे लेकिन उन्होंने अगले 17 गेंद में 49 रन जोड़ डाले। प्रभसिमरन के आउट होने के बाद हालांकि पंजाब के बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे। कप्तान श्रेयस अय्यर 16 गेंद में नाबाद 25 और जोश इंग्लिस ने छह गेंद में नाबाद 11 रन का योगदान दिया।

केकेआर के लिए वैभव अरोड़ा ने 34 रन देकर दो विकेट लिये। प्रियांश को आउट कर पहले विकेट की साझेदारी तोड़ने वाले आंद्रे रसेल ने 27 रन पर एक सफलता हासिल की। वरुण चक्रवर्ती (39 रन पर एक विकेट) और सुनील नारायण (बिना किसी सफलता के 35 रन) ने भी आखिरी ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए पंजाब को और बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोक दिया।

प्रभसिमरन ने इससे पहले चक्रवर्ती के खिलाफ चौका, छक्का और चौका लगाकर ओवर से 19 रन बटोरे थे। पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने 10वें से 15वें ओवर के बीच 71 रन बटोर तब लग रहा था कि टीम आसानी से 230 रन के करीब पहुंच जायेगी। शुरुआती ओवरों में गेंद सही गति से बल्ले पर आ रही थी और 23 साल के आर्य ने शानदार स्टोक्स के साथ इसका फायदा उठाया।

उन्होंने अरोड़ा की गेंद पर दिलकश कवर ड्राइव पर चौका जड़ने के बाद हर्षित राणा के वाइड यॉर्कर गेंद पर शानदार छक्का लगाया। प्रियांश ने परिपक्वता से बल्लेबाजी करते हुए बिना जोखिम लिये तेजी से रन बनाते हुए अपना दबदबा कायम किया।

प्रभसिमरन ने धीमी शुरुआत से उबरते हुए अच्छी आक्रामक तेवर दिखाये। केकेआर ने अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए चेतन सकारिया को शुरुआती एकादश में शामिल किया लेकिन बायें हाथ के इस गेंदबाज ने अपने तीन ओवर में बिना किसी सफलता के 39 रन दिये।