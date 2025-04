IPL 2025 Points Table KKR vs PBKS: मैच बारिश के कारण रद्द, पंजाब की बल्ले-बल्ले, 11 अंक के साथ टॉप-4 में इंट्री, देखें प्वाइंट टेबल

Highlights IPL 2025 Points Table KKR vs PBKS: नाइट राइडर्स सातवें स्थान पर बनी हुई है। IPL 2025 Points Table KKR vs PBKS: दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट बेहतर है। IPL 2025 Points Table KKR vs PBKS: मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।

IPL 2025 Points Table updated after KKR vs PBKS: पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 की अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। शनिवार को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उसका मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इस बीच, नाइट राइडर्स अंक तालिका में सातवें स्थान पर बनी हुई है। गुजरात टाइटन्स और दिल्ली कैपिटल्स 12-12 अंकों के साथ शीर्ष दो में हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट बेहतर है।

IPL 2025 Points Table updated after KKR vs PBKS: आईपीएल 2025 अंक तालिका टीम-

1. गुजरात टाइटन्सः 12

2. दिल्ली कैपिटल्सः 12

3. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 12

4. पंजाब किंग्सः 11

5. मुंबई इंडियंसः 10

6. लखनऊ सुपर जायंट्सः 10

7. कोलकाता नाइट राइडर्सः 07

8. सनराइजर्स हैदराबादः 06

9. राजस्थान रॉयल्सः 04

10. चेन्नई सुपर किंग्सः 04।

Shotmaking Delight 👌



Priyansh Arya unleashed fireworks with 69(35) 👏



🔽 Watch | #TATAIPL | #KKRvPBKS— IndianPremierLeague (@IPL) April 26, 2025