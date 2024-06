Highlights डकवर्थ-लुईस-स्टर्न पद्धति (डीएलएस) के आविष्कारकों में से एक फ्रैंक डकवर्थ का 21 जून को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया डकवर्थ लुईस नियम पहली बार 1997 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लागू हुआ था इसे 2001 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया था

नई दिल्ली: वर्षा से प्रभावित क्रिकेट मैचों में परिणाम निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त डकवर्थ-लुईस-स्टर्न पद्धति (डीएलएस) के आविष्कारकों में से एक फ्रैंक डकवर्थ (Frank Duckworth )का 21 जून को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डकवर्थ ने साथी सांख्यिकीविद् टोनी लुईस के साथ मिलकर बारिश या अन्य कारकों से बाधित सीमित ओवरों के मैचों में निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित करने के लिए डीएलएस नियम को तैयार किया था। यह नियम पहली बार 1997 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लागू हुआ था और इसे 2001 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया था।

हाल ही में अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के बीच टी20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 मैच में बारिश की रुकावट के कारण डकवर्थ-लुईस सिद्धांतों को लागू किया गया था। जटिल सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर डीएलएस विधि, दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए संशोधित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए शेष विकेट और गंवाए गए ओवर जैसे कारकों पर विचार करती है। 2014 में डकवर्थ और लुईस के रिटायर होने के बाद, उनके योगदान को मान्यता देते हुए इस विधि का नाम बदलकर डीएलएस कर दिया गया

I'm sad to report that Frank Duckworth MBE, co-creator of the Duckworth-Lewis method for adjusting targets in rain-affected cricket matches, passed away last Friday. His method was used just yesterday in the rain-affected World Cup match between Afghanistan and Bangladesh. RIP. pic.twitter.com/GMgn0EQBjG