IND vs NZ 2nd Test Day 1: 3 बदलाव समझ से परे?, हार के कारण भारत ने घबराहट में लिया फैसला, सुनील गावस्कर ने कहा- कुलदीप यादव की कमी...

IND vs NZ Live Score, 2nd Test Day 1: पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए भारत ने घबराहट में अंतिम एकादश में कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया होगा। भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट के लिए अपनी टीम में तीन बदलाव किये हैं। उन्होंने मोहम्मद सिराज और लोकेश राहुल की जगह क्रमशः आकाश दीप और शुभमन गिल टीम में शामिल करने के साथ कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन को मौका दिया है। गावस्कर ने गुरुवार को यहां टॉस के बाद मैच के प्रसारकों से कहा, ‘‘यह भारतीय टीम का घबराहट भरा फैसला लगता है। आप अक्सर टीम में तीन बदलाव नहीं करते हैं।’’ पिछले सप्ताह पहला टेस्ट आठ विकेट से हारने के बाद भारत तीन मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे है।

