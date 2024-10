Pakistan vs England, 3rd Test 2024: स्पिनर करेंगे कारनामा?, इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया रणनीति, सीरीज जीतने उतरेगा पाकिस्तान

Highlights Pakistan vs England, 3rd Test 2024: इंग्लैंड ने सीरीज का पहला मैच पारी के अंतर से जीता था। Pakistan vs England, 3rd Test 2024: तीन मैच की सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी। Pakistan vs England, 3rd Test 2024: कुछ दिनों से विकेट को सुखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

Pakistan vs England, 3rd Test 2024: स्पिनरों के कमाल से दूसरा टेस्ट मैच जीतकर उत्साह से भरी पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार से यहां शुरू होने वाले तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में धीमी गति के गेंदबाजों के लिए अनुकूल पिच पर जीत दर्ज करके तीन मैच की सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों पर लगाम कसने के लिए टीम को स्पिनरों की मददगार पिच की जरूरत पड़ेगी। मैदानकर्मी इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ दिनों से विकेट को सुखाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

Pakistan vs England, 3rd Test 2024: टीम इस प्रकार हैं-

पाकिस्तान: सईम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद (कप्तान), कामरान गुलाम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, आमेर जमाल, नोमान अली, साजिद खान, जाहिद महमूद।

इंग्लैंड: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ, गस एटकिंसन, रेहान अहमद, जैक लीच, शोएब बशीर।

बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान ने मुल्तान में दूसरे टेस्ट में टर्न लेते विकेट पर इंग्लैंड के सभी 20 विकेट लिए, जिससे पाकिस्तान ने यह मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर की। हैरी ब्रूक के तिहरे शतक और जो रूट के करियर की सर्वश्रेष्ठ 262 रन की पारी की मदद से इंग्लैंड ने सात विकेट पर 823 रन का रिकॉर्ड स्कोर बनाकर सीरीज का पहला मैच पारी के अंतर से जीता था।

मुल्तान में पाकिस्तान के तीसरे स्पिनर जाहिद महमूद ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में छह ओवर किए जबकि दूसरी पारी में उनकी जरूरत नहीं पड़ी। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 144 रन पर ढेर हो गई और पाकिस्तान ने यह मैच 152 रन से जीता।

ऐसी परिस्थितियों में टॉस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि खेल आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों को पिच से अधिक मदद मिलेगी। इंग्लैंड के पास जैक लीच और शोएब बशीर के अलावा रेहान अहमद के रूप में तीसरा विशेषज्ञ स्पिनर है और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को उनसे सतर्क रहना होगा।