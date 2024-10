IND vs NZ Highlights, 2nd Test Day 1: 90.1 ओवर, 275 रन और 11 विकेट, वाशिंगटन सुंदर ने झटके 7 विकेट, रोहित शर्मा 0 पर लौटे

Highlights IND vs NZ Highlights, 2nd Test Day 1: यशस्वी जायसवाल (नाबाद 06) के साथ शुभमन गिल (नाबाद 10) क्रीज पर मौजूद है। IND vs NZ Highlights, 2nd Test Day 1: न्यूजीलैंड की पहली पारी को 259 रन पर समेटने के बाद एक विकेट पर 16 रन बना लिए। IND vs NZ Highlights, 2nd Test Day 1: भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 243 रन पीछे है और उसके नौ विकेट बचे हुए है।

IND vs NZ Highlights, 2nd Test Day 1: न्यूज़ीलैंड ने भारत के खिलाफ शानदार शुरुआत की और कप्तान रोहित शर्मा को 0 परआउट किया। भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 243 रन पीछे है और उसके नौ विकेट बचे हुए है। भारत ने तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में गुरुवार को न्यूजीलैंड की पहली पारी को 259 रन पर समेटने के बाद एक विकेट पर 16 रन बना लिए। स्टंप्स के समय सालमी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल (नाबाद 06) के साथ शुभमन गिल (नाबाद 10) क्रीज पर मौजूद है। रोहित शर्मा पारी के तीसरे ओवर में टिम साउदी की गेंद पर खाता खोले बगैर बोल्ड हुए। इस स्थान पर उद्घाटन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 260 रन बनाए थे। 333 रनों से टेस्ट जीत लिया था। न्यूजीलैंड ने आज 259 रन बनाए।

New Zealand got the big wicket of Rohit Sharma before stumps to end Day 1 on a high 👏#WTC25 | #INDvNZ 📝: https://t.co/EwQwt1d07Tpic.twitter.com/qG7tPXKBpx— ICC (@ICC) October 24, 2024

वाशिंगटन सुंदर (59 रन पर सात विकेट) की शानदार गेंदबाजी से भारत ने तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट की शुरुआती दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी को 259 रन पर आउट कर दिया। भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने भी तीन विकेट झटके। न्यूजीलैंड के लिए डेवोन कोन्वे ने 76, रचिन रविंद्र ने 65 और मिचेल सेंटनर ने 33 रन का योगदान दिया।