Navratri 2023 : पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज दानिश कनेरिया ने खेला गरबा, फैंस बोले आपकी सुरक्षा की कामना करते हैं

Danish Kaneria : कभी पाकिस्तान किक्रेट टीम में बतौर स्पिन गेंदबाज खेलने वाले दानिश कनेरिया ने नवरात्रि के मौके पर एक वीडियो पोस्ट कर बताया है कि उन्होंने गरबा खेला है। उन्होंने करीब एक मिनट की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर लिखा कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर ऊर्जावान गरबा उत्सव में भाग लिया।

मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं मां जगदम्बे से सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। कनेरिया ने इससे पहले एक फोटो भी शेयर की। उन्होंने नवरात्रि के आठवें दिन अष्टमी की पूजा की। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि कनेरिया पाकिस्तान में रहते जरूर हैं लेकिन वह हिन्दू हैं और अपने धर्म के अनुसार सभी त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज दानिश कनेरिया ने अष्टमी के मौके पर माता रानी की पूजा की !



दानिश कनेरिया पाकिस्तान में रहते हैं और वह पाकिस्तान में रहकर भी हिंदू धर्म को निभाते हैं !



जय माता दी 🚩🚩 pic.twitter.com/Q99YXAnxOj — Vikash Mohta (@VikashMohta_IND) October 22, 2023

Delighted to participate in the energetic Garba celebration on the auspicious occasion of Navratri.



I pray to Maa Jagdambe for everyone’s well-being. pic.twitter.com/fvZkbkoHtl — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) October 22, 2023

कनेरिया की पोस्ट पर फैंस के आए रिएक्शन

कनेरिया ने जहां अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर मां जगदम्बे से सभी के कल्याण की प्रार्थना की है। वहीं दूसरी तरफ उनके फैंस उनके कल्याण की प्रार्थना करने लगे हैं। कुछ फैंस उन्हें बहादूर बता रहे हैं और कुछ उन्हें नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं कुछ फैंस कनेरिया की आलोचना भी कर रहे हैं। एक फैंस ने कनेरिया को सावधान करने की सलाह दी। दूसरे फैंस ने लिखा कि यह गरबा कहां हो रहा है पाकिस्तान में क्या यह सब करने की आजादी है।

Where was this in Pakistan? — Sandy 🇮🇳(Sundeep) (@ssingapuri) October 22, 2023

Is this safe in Pakistan? — शून्य (@Shunyaa00) October 22, 2023

जय माता दी दानिश सर — Gossip/Chugli Window (@INTrendingThing) October 22, 2023

The only Hindu in Pakistan is Danish Kaneria who has 56 inch chest — प्रभाकर श्रीवास्तव (@Apka_Prabhakar) October 22, 2023

I Pray to Maa Jagdambe for your safety 🙏. — Dharmendra Dubey 💯% फोलोबेक (@DrDharmendra2dd) October 22, 2023

एक नजर कनेरिया के करियर पर

कराची के सिंद में 16 दिसंबर 1980 को दानिश कनेरिया का जन्म हुआ। 29 नवंबर 2000 को उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। 29 जुलाई 2010 को उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेला।

साल 2001 में कनेरिया ने ओडियाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया। 21 मार्च 2007 को जिम्बाब्वे के खिलाफ ही आखिरी ओडियाई मैच खेला।

कनेरिया ने टेस्ट में 61 मैच खेले। इसमें उन्होंने 261 विकेट लिए। वनडे इंटरनेशनल में 18 मैच खेले और 15 विकेट लिए।