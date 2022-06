Sourav Ganguly Tweet: अपने ट्वीट को लेकर सौरव गांगुली ने दी सफाई, बताया क्या है उनका नया प्लान, जानें पूरा मामला

Highlights अपने ट्वीट से दुविधा पैदा होने पर सौरव गांगुली ने बाद में सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट के जरिए पैदा हुए असमंजस को साफ किया है। सौरव गांगुली ने अपने अगले कदम के बारे में बताया है।

Sourav Ganguly Tweet: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अपने किए हुए ट्वीट पर सफाई दी है। सौरव गांगुली ने बुधवार को ट्वीट कर एक नई पारी की शुरुआत की बात की थी लेकिन उनके ट्वीट में कुछ भी साफ नहीं होने के कारण लोग इसे दूसरे एंगल से देखने लगे थे। दरअसल, सौरव गांगुली ने ट्वीट कर कहा कि वह कुछ नया करने का प्लान कर रहे हैं।

उनके ट्वीट में कुछ भी साफ नहीं होने के कारण लोगों ने समझा कि सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। यह खबर मीडिया में फैल गई और सौरव गांगुली के फैंस के साथ आम लोग भी उनके इस पद को छोड़ने पर बाते करने लगे थे। मामला इतना गरमा गया कि इसमें बीसीसीआई के सचिव जय शाह को भी आना पड़ा और इसको लेकर सफाई देनी पड़ी।

सौरव गांगुली ने ट्वीट कर लिखा, 'मैं कुछ ऐसा शुरू करने की योजना बना रहा हूं, जो मुझे लगता है कि शायद बहुत से लोगों की मदद करेगा। मुझे आशा है कि मेरे जीवन के इस अध्याय में प्रवेश करते ही आप समर्थन जारी रखेंगे।' जब सौरव गांगुली ने यह ट्वीट किया तो फैंस के साथ आम लोग भी इसको लेकर चर्चा करने लगे थे।

जब मीडिया में यह बात ज्यादा फैलने लगी कि सौरव गांगुली ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है तो इस पर सफाई देने के लिए बीसीसीआई सचिव जय शाह को भी आना पड़ा था। जय शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि सौरव गांगुली ने इस्तीफा नहीं दिया है और न ही ऐसी कोई बात है। इनके इस बयान के बाद भी अटकले बनी रही और इस खबर की सच्चाई का खुलासा तब हुआ जब इस पर खुद सौरव गांगुली ने जवाब दिया था।

Sourav Ganguly has not resigned as the president of BCCI: Jay Shah, BCCI Secretary to ANI pic.twitter.com/C2O3r550aL