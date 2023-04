Sudhir Naik: आईपीएल के बीच भारतीय क्रिकेट को तगड़ा झटका, पूर्व खिलाड़ी सुधीर नाइक का निधन

Highlights सिर में लगी चोट के कारण मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे। 70 के दशक में देश के लिए तीन टेस्ट और दो वनडे खेले। इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट की दूसरी पारी में 77 रन बनाया।

Sudhir Naik: भारत के पूर्व खिलाड़ी और मुंबई के पूर्व कप्तान सुधीर नाइक का निधन हो गया है। उन्होंने 1971 में मुंबई को रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाया था। जहीर खान समेत कई युवा खिलाड़ियों को मेंटर भी रहे। वह 78 वर्ष के थे और उनकी एक बेटी है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं।

Former India player and Mumbai captain Sudhir Naik has passed away: he memorably won Mumbai the Ranji trophy in 1971 when six test players were away. And mentored many young players including Zaheer Khan. RIP sir pic.twitter.com/3mr6RpXD31 — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) April 5, 2023

नाइक कुछ हफ़्ते पहले घर पर गिरने के बाद सिर में लगी चोट के कारण मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे। नाइक ने 70 के दशक में देश के लिए तीन टेस्ट और दो वनडे खेले। एक सलामी बल्लेबाज, मृदुभाषी नाइक ने 1974 में बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट की दूसरी पारी में 77 रन बनाया। आखिरी टेस्ट 1975 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेला था

नाइक मुंबई के पूर्व कप्तान भी थे और उन्होंने 1971 में रणजी ट्रॉफी में टीम का नेतृत्व किया था, जब सुनील गावस्कर और अजीत वाडेकर सहित मुंबई के अधिकांश दिग्गज वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐतिहासिक दूर सीरीज पर थे। नाइक लंबे समय तक वानखेड़े स्टेडियम के मुख्य क्यूरेटर भी रहे।

Cricket has lost a true gem today. 💔



A Mumbai stalwart who kept our “khadoos” tradition alive for many decades and the parent who has looked after our wonderful pitches at Wankhede Stadium for so many years.



RIP Sudhir Naik 🙏

You’ll be embedded in our hearts forever and ever. pic.twitter.com/hi9TbwCM9o — North Stand Gang - Wankhede (@NorthStandGang) April 5, 2023

देश का प्रतिनिधित्व करने के अलावा खेल में एक चौतरफा योगदान दिया। उन्होंने मुंबई चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) की प्रबंध समिति का भी हिस्सा थे। बहुत ही जानकार क्यूरेटर थे और उनका सबसे बड़ा योगदान 2011 के विश्व कप के लिए वानखेड़े को तैयार करना था।

The passing of former Mumbai Ranji-winning captain and #India test player Sudhir Naik sir is a huge loss. He was a chairman of the selection committee of Mumbai and managing committee member of @MumbaiCricAssoc.



Above all, he was a great curator, without whom the Wankhede… pic.twitter.com/51srxH73dg — Ajinkya Naik - Secretary, MCA. (@ajinkyasnaik) April 5, 2023

एमसीए अध्यक्ष अमोल काले ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "यह एक अपूरणीय क्षति है, क्योंकि सुधीर जी ने कई पदों पर मुंबई क्रिकेट की सेवा की। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं।" सचिव अजिंक्य नाइक ने कहा, "सुधीर नाइक की बल्लेबाजी और युवाओं को उनके मार्गदर्शन को मुंबई के मैदानों में लंबे समय तक याद किया जाएगा।"