'प्रसिद्धि ने कोहली को बदल दिया, रोहित शर्मा नहीं बदले', अमित मिश्रा ने खोले भारतीय टीम के राज, देखें

Highlights अमित मिश्रा ने कोहली और रोहित शर्मा के स्वाभाव के बारे में भी बात की कहा कि कोहली के साथ मेरा वैसा रिश्ता नहीं है जैसा पहले था मिश्रा ने कहा कि रोहित से जब मैं पहली बार मिला था और अब जब मैं उससे मिलता हूँ, एक ही है

नई दिल्ली: लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में क्रिकेट के मैदान पर घटी कुछ घटनाओं पर खुल कर बात की। इसमें अमित मिश्रा ने विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुए विवाद और फिर आईपीएल 2024 में दोनों के बीच फिर से सब कुछ सही होने की घटना पर विस्तार से बात की। इस साल की शुरुआत में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर की मुलाकात हुई थी। सबकी नजर पहले से ही इस बात पर थी कि दोनों एक दूसरे से कैसे मिलते हैं।

जब गंभीर और कोहली एक दूसरे से मिले तो बीती बातों को भुलाने का फैसला करते हुए एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया। यह सीज़न के दिल छू लेने वाले पलों में से एक था। दोनों खिलाड़ियों ने लंबे समय से चली आ रहे तनाव को दूर किया। उन्होंने आपसी सम्मान और सौहार्द का प्रदर्शन किया। कोहली और केकेआर के मेंटर गंभीर ने दिखाया कि उन्होंने बीती बातों को पीछे छोड़ दिया है।

🎙️Amit Mishra : "It was Gautam Gambhir who ended the fued with Virat Kohli by walking up to him & hugged him thereby showing his large heartedness. Although it should've been done by Kohli as he made the issue bigger & dragged it."



As they say - 𝗙𝗼𝗿𝗴𝗶𝘃𝗲 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀,… pic.twitter.com/DAKxrcUZDe