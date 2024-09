England vs Sri Lanka, 2nd Test 2024: 190 रन से हराकर सीरीज पर 2-0 की अजेय बढ़त, लॉर्ड्स में श्रीलंका खिलाड़ी यूं ढेर, गस एटकिंसन ने 7 विकेट के साथ शतक बनाया

Highlights England vs Sri Lanka, 2nd Test 2024: जो रूट ने दोनों पारी में शतक जमाकर कारनामा किया। England vs Sri Lanka, 2nd Test 2024: जो रूट 34 शतक के साथ सबसे आगे है। England vs Sri Lanka, 2nd Test 2024: इंग्लैंड ने एक गेम शेष रहते ही सीरीज अपने नाम कर ली।

England vs Sri Lanka, 2nd Test 2024: लॉर्ड्स में श्रीलंका की आखिरी टेस्ट हार 1991 में हुई थी। इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली। तीसरा मैच 6 सितंबर से खेला जाएगा। इंग्लैंड ने दूसरे मैच में श्रीलंका को 190 से कूटा। इस स्थल पर दोनों टीमों के बीच पिछले पांच टेस्ट मैचों में से प्रत्येक ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। इंग्लैंड ने एक गेम शेष रहते ही सीरीज अपने नाम कर ली। गस एटकिंसन ने कमाल का प्रदर्शन किया और 7 विकेट के साथ शतक जमाया और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। जो रूट ने दोनों पारी में शतक जमाकर कारनामा किया। 34 शतक के साथ सबसे आगे है।

✅ Closing in on victory at Lord's...



Watch all the highlights from today's play so far 👇 — England Cricket (@englandcricket) September 1, 2024

रूट के रिकॉर्ड 34वें टेस्ट शतक ने इतिहास रचा। श्रीलंका के तीन बल्लेबाजों ने आज अर्द्धशतक लगाया और रथनायके ने शानदार 43 रन बनाए। एटकिंसन ने दो टेस्ट मैचों में चौथी बार लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड में शामिल होने के लिए पांच विकेट हासिल किए। जीत के लिए विश्व-रिकॉर्ड 483 रन का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 292 पर ढेर हो गई।

Gus Atkinson's sensational run in his Test debut season continues with another five-wicket haul 👊#WTC25 | #ENGvSLpic.twitter.com/qySkgMCJrP — ICC (@ICC) September 1, 2024

श्रीलंका ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 53 रन पर करने के बाद रात्रि प्रहरी प्रभात जयसूर्या (चार) का विकेट जल्दी ही गवां दिया। वह क्रिस वोक्स की गेंद पर दूसरे स्लिप में लपके गये। करुणारत्ने और एंजेलो मैथ्यूज (36) ने इसके बाद 55 रन की साझेदारी कर पारी को संवारा। करुणारत्ने टेस्ट में 54वीं बार अर्धशतक लगाने के बाद ओली स्टोन की उछाल लेती गेंद को संभालने में विफल रहे।

Joseph Edward Root 🤩



The iconic moment he scored the record 34th Test ton 👏#WTC25 | 🔗: https://t.co/8GS9gOu4txpic.twitter.com/4xqQQ8IUrJ — ICC (@ICC) September 1, 2024

गेंद उनके दस्तानों से टकराकर विकेटकीपर जैमी स्मिथ के हाथों में चली गयी। लंच के विश्राम के बाद मैथ्यूज संभल कर बल्लेबाजी की जबकि दिनेश चांदीमल (58) ने आक्रामक रुख अपनाया। शोएब बशीर ने दोनों के बीच 59 रन की साझेदारी को मैथ्यूज को आउट कर तोड़ा। मैथ्यूज कवर क्षेत्र में वोक्स को आसान कैच देकर पवेलियन लौटे।

Joe Root went past Alastair Cook's tally of Test hundreds with his second century in the game 💯💯



More ➡ https://t.co/PFCdyEVS7G#WTC25 | #ENGvSLpic.twitter.com/S2u1lWGVf3 — ICC (@ICC) September 1, 2024

पहली पारी में शतक लगाने वाले गस एटकिंसन ने इसके बाद चांदीमल और कामिंदु मेंडिस (चार) को चलता कर इंग्लैंड की जीत लगभग पक्की कर दी। इंग्लैंड ने पिछले सप्ताह मैनचेस्टर में सीरीज का पहला मैच पांच विकेट से जीता था। सीरीज का तीसरा मैच शुक्रवार से द ओवल मैदान पर खेला जायेगा।