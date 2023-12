ENG vs WI: 6 गेंद में चाहिए थे 21 रन, हैरी ब्रूक ने दिलाई इंग्लैंड को जीत, देखिए आखिरी ओवर का रोमांच

Highlights इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हराया फिल साल्ट ने 56 गेंद पर नाबाद 109 रन बनाए लिविंगस्टोन ने 30 और हैरी ब्रूक ने नाबाद 31 रन का योगदान दिया

ENG vs WI: इंग्लैंड के सलामी सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट के नाबाद शतक और आखिरी ओवरों में हैरी ब्रूक के शानदार शतक की मदद से इंग्लैंड ने 223 रन के बड़े लक्ष्य को हासिल करके वेस्टइंडीज को तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक गेंद शेष रहते हुए सात विकेट से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला जीवंत रखी।

फिल साल्ट ने 56 गेंद पर नाबाद 109 रन बनाए जिसमें चार चौके और नौ छक्के शामिल हैं। उन्होंने कप्तान जोस बटलर (34 गेंद पर 51 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी करके इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दिलाई। इन दोनों के अलावा लियाम लिविंगस्टोन ने 30 और हैरी ब्रूक ने नाबाद 31 रन का योगदान दिया जिससे इंग्लैंड ने 19.5 ओवर में तीन विकेट पर 226 रन बनाकर जीत दर्ज की।

