ENG-W vs IND-W 1st T20I: नॉटिंघम में रिकॉर्ड जीत, अंडर-19 के बाद महिला ब्रिगेड ने इंग्लैंड को 97 रन से हराया, भारत 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights ENG-W vs IND-W 1st T20I: 62 गेंद का सामना करते हुए अपनी पारी में 15 चौके और तीन छक्के लगाए। ENG-W vs IND-W 1st T20I: मंधाना ने हरमनप्रीत कौर की 103 रन की पारी को पीछे छोड़ दिया। ENG-W vs IND-W 1st T20I: हरलीन देओल ने 43 रन और शेफाली वर्मा ने 20 रन का योगदान दिया।

नॉटिंघमः नॉटिंघम में रिकॉर्ड जीत दर्ज कर भारतीय महिला टीम ने कमाल कर दिया। इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित युवा वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे ने शुक्रवार को गेंदबाजों की अच्छी गेंदबाजी के बाद बल्ले से धमाल मचाया जिससे भारत ने अंडर-19 दौरे के पहले वनडे में इंग्लैंड को छह विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी। भारतीय महिला टीम ने शनिवार को यहां पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में इंग्लैंड को 97 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। भारत ने कार्यवाहक कप्तान स्मृति मंधाना (112) के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक की बदौलत शनिवार को पांच मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ पांच विकेट पर 210 रन का स्कोर खड़ा किया।

Smriti Mandhana's stylish 💯 and Shree Charani's 4️⃣-wicket haul on debut gets India a big win in the T20I series opener

मंधाना ने शुरू से ही आक्रामक रवैया अख्तियार किया और 62 गेंद का सामना करते हुए अपनी पारी में 15 चौके और तीन छक्के लगाए। उनकी यह पारी टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की सर्वश्रेष्ठ पारी है। मंधाना ने इस तरह हरमनप्रीत कौर की 103 रन की पारी को पीछे छोड़ दिया। मंधाना के अलावा हरलीन देओल ने 43 रन और शेफाली वर्मा ने 20 रन का योगदान दिया।

नियमित कप्तान हरमनप्रीत की अनुपस्थिति में टीम की अगुआई कर रही मंधाना और शेफाली ने पहले विकेट के लिए 8.3 ओवर में 77 रन की भागीदारी निभाई। शेफाली के आउट होने के बाद भी मंधाना इसी लय में बल्लेबाजी करती रहीं और उन्होंने हरलीन (23 गेंद) के साथ 94 रन की साझेदारी निभाई।

ऑफ स्पिनर एलिस कैप्से की गेंद पर डैनी वाट होज ने 26 रन पर हरलीन को जीवनदान दिया। मंधाना ने इंग्लैंड की गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और उन्होंने चौथे ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर लिन्सी स्मिथ की गेंदों पर तीन चौके जड़ दिए। उन्होंने सातवें ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन की गेंदों पर दो छक्के जड़े।

A swashbuckling knock earns Smriti Mandhana her maiden T20I century against England 🔥#ENGvIND 📝: https://t.co/b9y6jrWElnpic.twitter.com/AAf7iRx5Q8 — ICC (@ICC) June 28, 2025

वहीं दूसरी छोर पर देओल ने स्वीप शॉट से बाउंड्री लगाई, पर वह लॉरेन बेल का शिकार बन गईं। मंधाना जल्द ही 87 रन तक पहुंच गई जो टी20 में उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। इसके बाद उन्होंने अपने करियर में पहली बार तीन अंकों का आंकड़ा छुआ। उन्होंने तेज गेंदबाज बेल पर लगातार दो चौके जड़कर शतक पूरा किया।

मंधाना अंतिम ओवर में एक्लेस्टोन की गेंद पर आउट हुईं। लॉरेन बेल इंग्लैंड के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहीं जिन्होंने 18वें ओवर में रिचा घोष (12) और जेमिमा रोड्रिग्स (0) को आउट करके घरेलू टीम को कुछ राहत पहुंचाई। लेकिन तब तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। हरमनप्रीत अभ्यास मैच के दौरान सिर पर लगी चोट के कारण एहतियात के तौर पर इस मैच में नहीं खेली।