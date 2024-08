ENG playing XI: इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन की घोषणा की, स्टोक्स की जगह इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, यहां देखें लिस्ट

Highlights ENG vs SL playing XI: प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है। ENG vs SL playing XI: हैरी ब्रुक को उप कप्तान बनाया गया है। ENG vs SL playing XI: हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हो गए हैं।

ENG vs SL playing XI: इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ बुधवार से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स की अनुपस्थिति में ओली पोप इंग्लैंड का नेतृत्व करेंगे। हैरी ब्रुक को उप कप्तान बनाया गया है। नॉर्दर्न सुपर चार्जस की तरफ से मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ खेलते हुए तेजी से रन चुराने के प्रयास में 33 वर्षीय स्टोक्स के बाएं पांव की मांसपेशियां खिंच गई और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था। हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हो गए हैं।

We're all behind you, Popey 👊 pic.twitter.com/uMrf3hJUa8 — England Cricket (@englandcricket) August 15, 2024

ENG vs SL playing XI: पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन-

डैन लॉरेंस, बेन डकेट, ओली पोप (कप्तान), जो रूट, हैरी ब्रुक (उप-कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, मैथ्यू पॉट्स, मार्क वुड, शोएब बशीर।

Two changes 🔄



We've named our XI for the first Test against Sri Lanka 🏏#ENGvSL | #EnglandCricket — England Cricket (@englandcricket) August 19, 2024

ENG vs SL playing XI: टेस्ट मैच शेयडूल-

1. 21-25 अगस्तः पहला टेस्ट, अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर

2. 29 अगस्त-2 सितंबरः दूसरा टेस्ट, लॉर्ड्स, लंदन

3. 6-10 सितंबरः तीसरा टेस्ट, केनिंग्टन ओवल, लंदन।

तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स जून 2023 के बाद पहली बार टीम में लौटे हैं और जैक क्रॉली की जगह डैन लॉरेंस सलामी बल्लेबाज होंगे। दूसरा टेस्ट 29 अगस्त से लॉर्ड्स में होगा। तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच 6 सितंबर से शुरू होगा। इंग्लैंड वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर 3-0 से टेस्ट सीरीज में शानदार जीत दर्ज कर चुका है।

6⃣ iconic deliveries each



Duckett 🆚 Lawrence @IGcom Net Gains Challenge 🏏



Watch the full episode 👇 — England Cricket (@englandcricket) August 19, 2024

वर्तमान में नौ-टीम आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) अंक तालिका में सातवें स्थान पर है। स्टोक्स की अगुवाई में इंग्लैंड ने पिछले महीने वेस्टइंडीज को तीन टेस्ट मैच की सीरीज में 3-0 से हराया था। श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच 21 अगस्त से ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। इस सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच छह सितंबर से ओवल में खेला जाएगा।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में एकमात्र टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की मेजबानी करेगा

ऑस्ट्रेलिया 2027 में टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरे होने के अवसर पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में एकमात्र टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की मेजबानी करेगा । पहला टेस्ट मैच मार्च 1877 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एमसीजी में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 45 रन से जीता था। इन दोनों टीमों के बीच 1977 में टेस्ट क्रिकेट के 100 साल पूरे होने पर भी मैच खेला गया था।

जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इसी अंतर से जीत हासिल की थी। इसके अलावा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने 2024-25 से 2030-31 तक के अगले सात सत्र के लिए पुरुष टीम के टेस्ट, वनडे, टी20 अंतरराष्ट्रीय और अन्य मैचों के लिए मेजबान स्थलों को भी अंतिम रूप दिया।