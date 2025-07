ENG vs IND 2nd Test: 40 पारी में 2000 रन, हजारे, गंभीर, गावस्कर, तेंदुलकर, गांगुली और पुजारा से आगे निकले जायसवाल, उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय

Highlights जायसवाल ने कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 40 पारी में 2000 रन पूरे किए। टीम की कुल बढ़त 244 रन की हो गयी है।

ENG vs IND 2nd Test: भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिवाफ दूसरे टेस्ट मैच में पकड़ मजबूत कर ली है। इस बीच युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम किया और 40 पारी में 2000 रन पूरे किए। 23 वर्ष और 188 दिन की उम्र में वह सचिन तेंदुलकर (20 वर्ष 330 दिन) के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज हैं।

2⃣0⃣0⃣0⃣ Test runs & going strong 💪 💪



Joint-fastest for #TeamIndia to reach the milestone (by innings) along with Rahul Dravid and Virender Sehwag 🙌



Updates ▶️ https://t.co/Oxhg97g4BF#ENGvIND | @ybj_19pic.twitter.com/sQ0wbRGmy1