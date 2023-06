ENG vs AUS Ashes 2023: टेस्ट में पोप बनाम नाथन, 4 पारी में 22 रन देकर 3 बार किया आउट, 22 साल से इंग्लैंड में एशेज सीरीज नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया टीम!

Highlights बेन स्टोक्स का फैसला सही साबित हो रहा है। इंग्लैंड ने लंच तक 26.4 ओवर में तीन विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड, नाथन लियोन और स्कॉट बोलैंड एक-एक विकेट झटक चुके हैं।

ENG vs AUS Ashes 2023: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट में शुक्रवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बल्लेबाजी के अनुकूल हालात को देखते हुए यह फैसला लिया। इंग्लैंड ने टीम की घोषणा पहले ही कर दी थी।

Runs ✅ Wickets ✅ An intriguing first session on day one at Edgbaston! #Ashes | #WTC25 | 📝: https://t.co/E9FEL3td4C pic.twitter.com/zCs7MMdJei

बेन स्टोक्स का फैसला सही साबित हो रहा है। इंग्लैंड ने लंच तक 26.4 ओवर में तीन विकेट पर 124 रन बना लिए हैं।ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड, नाथन लियोन और स्कॉट बोलैंड एक-एक विकेट झटक चुके हैं। लियोन ने एक बार फिर से ओली पोप को आउट किया।

पारी: 4

रनः 22

बॉल्स: 53

आउट: 3

औसत: 7.33

4s/6s: 1/0

मोईन अली करीब दो साल में पहला टेस्ट खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल स्टार्क की जगह जोश हेजलवुड को चुना है। कप्तान पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड तेज आक्रमण की कमान संभालेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 2001 के बाद से इंग्लैंड में एशेज सीरीज नहीं जीती है लेकिन हाल ही में भारत को हराकर विश्व टेस्ट चैम्पियन बनी है।

Who is laying their hands on those trophies at the end of the series? 🏆🏆



Watch the matches LIVE on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺#WTC25 | #Ashespic.twitter.com/s01nWtox1h