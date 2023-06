ENG vs AUS Ashes 2023: पहले मैच में फिर फेल हुए वार्नर, ब्रॉड ने किया बोल्ड, 15 बार हो चुके हैं शिकार!, देखें आंकड़े

Highlights दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। एस ब्रॉड ने दो गेंद पर दो विकेट निकाले। ऑस्ट्रेलिया के 39 रन पर दो विकेट गिर चुके है।

ENG vs AUS Ashes 2023: एशेज टेस्ट सीरीज में डेविड वार्नर फिर से मात खा गए। खेल के सबसे लंबे प्रारूप में वार्नर काफी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। इंग्लैंड में वार्नर का औसत 17.55 है। पहले मैच में वार्नर कुख खास नहीं कर सके और 27 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हुए।

स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के लिए 163 टेस्ट में 584 विकेट ले चुके हैं। इंग्लैंड ने एशेज टेस्ट सीरीज के शुरुआती मैच के पहले दिन 8 विकेट पर 383 रन बनाकर घोषित किए। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और ब्रॉड ने दो गेंद पर दो विकेट निकाले। ऑस्ट्रेलिया के 39 रन पर दो विकेट गिर चुके है।

इंग्लैंड टीम ने ‘बाजबॉल’ रणनीति को पूरी तरह लागू करने की जगह सावधानी से बल्लेबाजी करने पर ध्यान दिया। ब्रुक बदकिस्मत रहे कि गेंद उनकी जांघ पर लगने के बाद हवा में उछली और टप्पा खाने के बाद टर्न लेती हुई विकेटों से टकरा गयी। आस्ट्रेलिया ने 2001 के बाद से इंग्लैंड में एशेज सीरीज नहीं जीती है लेकिन हाल ही में भारत को हराकर विश्व टेस्ट चैम्पियन बनी है।

