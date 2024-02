DY Patil T20 Cup 2024: पूरी तरह फिट हुए हार्दिक पंड्या, क्रिकेट के मैदान में की वापसी, रिलायंस 1 की कप्तानी करते दिखे

Highlights पंड्या ने डीवाई पाटिल टी20 कप 2024 मैच के दौरान लंबी चोट के बाद क्रिकेट में वापसी की आगामी आईपीएल सीज़न के लिए तैयार होने के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान ने की है वापसी वह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ मैच में रिलायंस 1 की कप्तानी करते दिखे

मुंबई: टीम इंडिया के ऑलराउंडर और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने सोमवार, 26 फरवरी को नवी मुंबई में डीवाई पाटिल टी20 कप 2024 मैच के दौरान लंबी चोट के बाद क्रिकेट में वापसी की। हार्दिक पिछले साल नवंबर में वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय विश्व कप मैच के दौरान अपने टखने में लिगामेंट फटने के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर थे। इसके बाद, 30 वर्षीय खिलाड़ी का पुनर्वास किया गया क्योंकि एनसीए और बीसीसीआई ने इस ऑलराउंडर की रिकवरी के लिए 18 सप्ताह का कार्यक्रम तैयार किया था।

हार्दिक पंड्या अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने अपने भाई क्रुणाल पंड्या और मुंबई इंडियंस के साथी ईशान किशन के साथ बड़ौदा में किरण मोरे अकादमी में आईपीएल 2024 के लिए प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। हालाँकि, आगामी आईपीएल सीज़न के लिए तैयार होने के लिए, हार्दिक पांड्या ने अपनी फिटनेस और फॉर्म का परीक्षण करने के लिए मैदान पर उतरने का फैसला किया। पंड्या डीवाई पाटिल टी20 कप 2024 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के खिलाफ मैच में रिलायंस 1 की कप्तानी कर रहे हैं।

Hardik Pandya returns to cricket with Reliance 1 for DY Patil. pic.twitter.com/QDBnP1Zk63