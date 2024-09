Duleep Trophy 2024: 2 युवा खिलाड़ी ने किया करिश्मा!, प्रथम ने 122 और तिलक 111 रन की पारी खेली, इंडिया डी के सामने 488 का लक्ष्य, रनों की बारिश

Highlights दूसरे विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी कर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया डी ने दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 62 रन बना लिये। सलामी बल्लेबाज यश दुबे 15 और रिकी भुई 44 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है।

Duleep Trophy 2024: तिलक वर्मा और प्रथम सिंह की शतकीय पारियों से भारत ए ने शनिवार को दलीप ट्रॉफी मैच के तीसरे दिन अपनी दूसरी दूसरी पारी तीन विकेट पर 380 रन पर घोषित कर इंडिया डी को जीत के लिए 488 रन का मुश्किल लक्ष्य दिया। तिलक ने 193 गेंद में नाबाद 111 रन की पारी के दौरान नौ चौके लगाये जबकि सलामी बल्लेबाज प्रथम ने 189 गेंद की पारी में 12 चौके और एक छक्का लगाकर 122 रन बनाये। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी कर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया।

Declaration! India A have declared on 380/3. They have set India D a target of 488 🎯 Pratham Singh & Tilak Varma scored tons, while Mayank Agarwal and Shashwat Rawat hit fifties in a solid batting effort. #DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank Scorecard ▶️ https://t.co/m9YW0Hu10f pic.twitter.com/5WPrgSygql

लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया डी ने दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 62 रन बना लिये। अथर्व तायडे खाता खोले बगैर खलील अहमद का शिकार बन गये। सलामी बल्लेबाज यश दुबे 15 और रिकी भुई 44 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। भुई ने 52 गेंद की आक्रामक नाबाद पारी में आठ चौके और एक छक्का जड़ा।

Stumps on Day 3!



A day dominated by the batters!



Ricky Bhui (44*) & Yash Dubey (15*) have steadied the ship in the 2nd innings after the early loss of Atharva Taide



India D are 62/1, needing 426 more to win#DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/m9YW0Hu10fpic.twitter.com/dUp0NeCEDc