IPL 2025 Points Table updated GT vs SRH: सीएसके, आरआर और एसआरएच बाहर?, 7 टीम और जगह 4, कौन मारेगा बाजी, देखिए अंक तालिका

Highlights रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। हार्दिक पांड्या की अगुआई वाली टीम के लिए यह इस सीजन की लगातार छठी जीत थी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में अपनी सातवीं जीत दर्ज की।

IPL 2025 Points Table updated GT vs SRH: गुजरात टाइटन्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। घर में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। गुजरात टाइटन्स ने अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रनों से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में अपनी सातवीं जीत दर्ज की। गुरुवार को मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स पर शानदार जीत दर्ज करके शीर्ष स्थान हासिल किया। उसके 11 मैचों में 14 अंक हैं। हार्दिक पांड्या की अगुआई वाली टीम के लिए यह इस सीजन की लगातार छठी जीत थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।

That's what you call a complete team performance 🤝 @gujarat_titans climb to No.2⃣ in the points table after a convincing 3⃣8⃣-run win over #SRH 👏 Scorecard ▶ https://t.co/u5fH4jPU3a #TATAIPL | #GTvSRH pic.twitter.com/EEc0v13pT2

1. मुंबई इंडियंसः 14

2. गुजरात टाइटन्सः 14

3. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 14

4. पंजाब किंग्सः 13

5. दिल्ली कैपिटल्सः 12

6. लखनऊ सुपर जायंट्सः 10

7. कोलकाता नाइट राइडर्सः 09

8. राजस्थान रॉयल्सः 06

9. सनराइजर्स हैदराबादः 06

10. चेन्नई सुपर किंग्सः 04

For his brilliant bowling spell of 2/19 which set up Gujarat Titans' victory against #SRH, Prasidh Krishna has been adjudged the Player of the Match 🔥



Scorecard ▶ https://t.co/u5fH4jPU3a#TATAIPL | #GTvSRH | @prasidh43pic.twitter.com/hwo9fy57sj