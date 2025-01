VIDEO: दिनेश कार्तिक ने बताया IPL को अलविदा कहने के बाद क्यों खेल रहे हैं SA20 में, पूर्व RCB स्टार ने पार्ल रॉयल्स में किया डेब्यू

SA20: दिनेश कार्तिक SA20 मैच में खेलने वाले पहले भारतीय बन गए, जब पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने शनिवार को बोलैंड पार्क में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खिलाफ पार्ल रॉयल्स के लिए पदार्पण किया। जोस बटलर ने SA20 के तीसरे संस्करण के लिए खुद को अनुपलब्ध कर दिया, कार्तिक ने संपर्क किए जाने पर दोनों हाथों से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक, कार्तिक ने छह अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए 257 मैचों में 4842 रन बनाने के बाद दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फ्रैंचाइज़ी लीग से संन्यास ले लिया। उन्होंने आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने के बाद लीग को अलविदा कह दिया।

पार्ल रॉयल्स के लिए अपने डेब्यू पर कार्तिक से पूछा गया कि "आपने SA20 में आकर खेलने का फैसला क्यों किया?" जवाब में, पूर्व भारतीय विकेटकीपर ने कहा, "इसके कई कारण हैं। पहला, मेरा मानना ​​है कि यह आईपीएल के बाद सबसे अच्छी प्रतियोगिता है। मैं वास्तव में कुछ प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलना चाहता था और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई टूर्नामेंट हो सकता है।"

39 वर्षीय कार्तिक ने आगे कहा कि वह हमेशा से रॉयल्स फ्रैंचाइज़ के लिए खेलना चाहते थे। संयोग से, कार्तिक ने अपने पूरे आईपीएल करियर में राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेला। कार्तिक ने कहा, "मैं हमेशा रॉयल्स सेटअप का हिस्सा बनना चाहता था। मेरे पास हमेशा अच्छी चीजें रही हैं क्योंकि मेरे कई दोस्त रॉयल्स सेटअप के लिए खेल चुके हैं। इसलिए जब प्रस्ताव आया, तो मैं खुशी-खुशी स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया।"

"I genuinely believe this is the best comp after the IPL" - Dinesh Karthik 🗣️ #BetwaySA20#PRvSEC#WelcomeToIncrediblepic.twitter.com/bz1sNVvwPB