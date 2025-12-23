क्या बेन स्टोक्स और उनकी टीम ने एशेज के दौरान पी थी बहुत ज़्यादा शराब? सीरीज़ हार के बाद ECB करेगा जांच

इन रिपोर्ट्स पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं क्योंकि इंग्लैंड 5-0 से हार का सामना कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम चोटों से जूझ रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ़ 11 दिनों में एशेज अपने नाम कर ली है।

By रुस्तम राणा | Updated: December 23, 2025 17:40 IST2025-12-23T17:40:15+5:302025-12-23T17:40:15+5:30

Did Ben Stokes and his team drink too much alcohol during the Ashes series? The ECB will investigate after the series defeat | क्या बेन स्टोक्स और उनकी टीम ने एशेज के दौरान पी थी बहुत ज़्यादा शराब? सीरीज़ हार के बाद ECB करेगा जांच

क्या बेन स्टोक्स और उनकी टीम ने एशेज के दौरान पी थी बहुत ज़्यादा शराब? सीरीज़ हार के बाद ECB करेगा जांच

Ashes 2025: इंग्लैंड क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने बताया है कि ECB नूसा ट्रिप के दौरान इंग्लैंड टीम के ज़्यादा शराब पीने के दावों की जांच करेगा। ब्रिसबेन में दूसरे टेस्ट में हार के बाद बेन स्टोक्स और उनकी टीम ने बीच सिटी की 4 दिन की ट्रिप की थी। अब, एडिलेड में हार के बाद, ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि इस छुट्टियों की ट्रिप के दौरान इंग्लैंड के कई स्टार खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा शराब पी थी। इन रिपोर्ट्स पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं क्योंकि इंग्लैंड 5-0 से हार का सामना कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम चोटों से जूझ रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ़ 11 दिनों में एशेज अपने नाम कर ली है।

की ने मंगलवार को MCG में रिपोर्टर्स से कहा, "अगर ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि हमारे खिलाड़ी बाहर गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी, तो बेशक हम इसकी जांच करेंगे। एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज़्यादा शराब पीना ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मैं किसी भी स्टेज पर उम्मीद करूंगा, और वहां क्या हुआ इसकी जांच न करना एक गलती होगी। लेकिन अब तक मैंने जो कुछ भी सुना है, उसके हिसाब से उनका बर्ताव बहुत अच्छा था।" 

एडिलेड में हार के बाद, ऐसी रिपोर्ट्स सामने आईं जिनमें इस ट्रिप की तुलना बैचलर पार्टी से की गई थी। खिलाड़ियों के रेगुलर बार जाने के वीडियो सामने आए और 6 दिनों तक लगातार शराब पीने के दावे भी सामने आए। की ने कहा कि वह इन दावों की जांच करेंगे ताकि यह पता चल सके कि कोई कार्रवाई ज़रूरी है या नहीं।

उन्होंने आगे कहा, "मैंने पिछले एक-दो दिनों में जो कुछ लिखा गया है, वह पढ़ा है, और अगर बात इस तरफ जाती है कि वे बहुत ज़्यादा शराब पी रहे थे और यह बैचलर पार्टी थी, इस तरह की सारी बातें, तो यह बिल्कुल गलत है। मुझे नूसा ट्रिप से कोई दिक्कत नहीं है अगर वे बस दूर जाकर अपना फ़ोन बंद कर दें, काम छोड़ दें, बीच पर जाएं... मैंने अब तक जो कुछ भी सुना है, वह यह है कि वे बैठे, लंच किया, डिनर किया, देर रात तक बाहर नहीं गए, कभी-कभी ड्रिंक की। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है।"

जिस दौरे को एक संभावित युग बदलने वाला दौरा कहा जा रहा था, उसने पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में लगातार हार के बाद इंग्लिश क्रिकेट के लिए सोचने का एक और दौर शुरू कर दिया है। एशेज पहले ही हारने के बाद, इंग्लैंड का तात्कालिक लक्ष्य नुकसान को कम करना है, जिसकी शुरुआत मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट से होगी।

Open in app
टॅग्स :Ashes Test SeriesECBBen Stokesएशेज टेस्ट सीरीजबेन स्टोक्स