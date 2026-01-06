सिडनी में हेड रिकॉर्ड बारिश, 5 मैच, 9 पारी, 3 शतक और 600 रन, एससीजी में पहला शतक और टेस्ट में 12वां शतक, देखिए आंकड़े

Highlights सीरीज का तीसरा शतक और एससीजी में उनका पहला शतक। बाएं हाथ से हवा में मुक्का मारा, नेसर से मिले और गले लगाया। पत्नी देख रही थीं और मुस्कुरा रही थीं।

सिडनीः एशेज में ट्रेविस हेड की आक्रामक बल्लेबाजी जारी है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीरीज का तीसरा शतक पूरा किया और एससीजी में पहला शतक है। सिडनी में 12वां शतक बनाया। हेड के लिए एक और शतक। इस सीरीज के हर विषम टेस्ट में उन्होंने शतक बनाया है। उन्होंने हेलमेट को बल्ले के हैंडल पर रखकर जश्न मनाया, तालियों की गड़गड़ाहट के लिए बल्ला उठाया और दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गुलाबी रंग की पोशाक में उनकी पत्नी उन्हें देख रही थीं और मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने बल्ला हवा में लहराया और फिर बाएं हाथ से हवा में मुक्का मारा, नेसर से मिले और उन्हें गले लगाया।

Another batting blitz at the top of the order from Travis Head 👊



More from #AUSvENG

Australia vs England, 5th Test: एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज-

3 - जो डार्लिंग (1897/98, घरेलू)

3 - बिल वुडफुल (1928/29, घरेलू)

3 - आर्थर मॉरिस (1946/47, घरेलू)

3 - आर्थर मॉरिस (1948, विदेशी)

3 - बिल लॉरी (1965/66, घरेलू)

3 - माइकल स्लेटर (1994/95, घरेलू)

3 - माइकल स्लेटर (1998/99, घरेलू)

3 - मैथ्यू हेडन (2002/03, घरेलू)

3 - ट्रेविस हेड (2025/26, घरेलू)

A Test century at every major Australian venue for Travis Head 🙌



And the opener is in no mood to slow down at the SCG 👇
#AUSvENG
#WTC27

इस समय वे शानदार फॉर्म में हैं। उन्हें पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा गया और इस सीरीज के तीनों शतक उन्होंने ओपनिंग में ही बनाए हैं। वे दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं और इस समय बेहतरीन रन बना रहे हैं। इस सीरीज में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने पहले तीन विकेटों के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी की है। गाबा में खेली गई अपनी पहली पारी में भी उन्होंने इतनी ही साझेदारियां की थीं।

Australia vs England, 5th Test: एशेज में सबसे तेज 150 रन (गेंदों की संख्या के आधार पर)-

129 - जो डार्लिंग, सिडनी, 1898

141 - एडम गिलक्रिस्ट, एडजबेस्टन, 2001

143 - ट्रेविस हेड, ब्रिस्बेन, 2021

152 - ज़ैक क्रॉली, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2023

152 - ट्रेविस हेड, सिडनी, 2026

166 - डॉन ब्रैडमैन, लॉर्ड्स, 1930।

A roaring home town reception as Usman Khawaja walks out at the Sydney Cricket Ground 🏟️
#AUSvENG

Australia vs England, 5th Test: ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न स्थानों पर शतक-

7 - स्टीव वॉ

7 - मैथ्यू हेडन

7 - जस्टिन लैंगर

7 - डेविड वार्नर

7 - ट्रेविस हेड।

Australia vs England, 5th Test: ट्रेविस हेड का अब तक का प्रदर्शन:

मैचः 05

पारीः 09

रन: 600

औसत: 66.66

स्ट्राइक रेट: 87.59

शतक: 3।

Australia vs England, 5th Test: 2006/07 के बाद से एशेज शतकों में सबसे अधिक आक्रामक शॉट प्रतिशत-

71.1% - एडम गिलक्रिस्ट, पर्थ (WACA), 2006/07

56.9% - ट्रेविस हेड, पर्थ (ऑप्टस), 2025/26

56.3% - ट्रेविस हेड, एडिलेड ओवल, 2025/26

48.1% - बेन स्टोक्स, लॉर्ड्स, 2023

47.9% - ट्रेविस हेड, सिडनी, 2025/26 (आक्रामक शॉट वाली गेंदों का प्रतिशत)।