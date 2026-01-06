Australia vs England, 5th Test: जो रूट के बाद ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने पूरे किए शतक, तीसरे दिन का खेल खत्म, 134 रन आगे ऑस्ट्रेलिया

Highlightsमंगलवार को पांचवें और अंतिम एशेज टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया।एशेज इतिहास में दूसरे सबसे अधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने।टेस्ट शतकों की सर्वकालिक सूची में छठे स्थान पर पहुंचे (37)।

सिडनीः एशेज सीरीज के पांचवें टेस्ट मैच में रिकॉर्ड रन बन रहे हैं। इंग्लैंड की पहली पारी 384 रन पर सिमटी गई तो ऑस्ट्रेलिया ने करारा हमला किया और विकेट पर 518 रन बना लिए और तीसरे दिन का खेल खत्म पर 134 पर की बढ़त ले ली है और अभी हाथ में 3 विकेट शेष है। पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने 160 रन की पारी खेली तो रन मशीन ट्रेविस हेड ने शानदार 163 रन बनाए और स्टीव स्मिथ 205 गेंद में नाबाद 129 पर लौटे। अभी तक 15 चौके और 1 छक्का मार चुके है। मंगलवार को पांचवें और अंतिम एशेज टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया।

Australia vs England, 5th Test: स्टीव स्मिथ रिकॉर्ड-

इंग्लैंड के खिलाफ 13वां टेस्ट शतक

एशेज इतिहास में दूसरे सबसे अधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने

कप्तान के रूप में 18वां टेस्ट शतक

एससीजी में 5वां टेस्ट शतक

रिकी पोंटिंग के बाद दूसरे स्थान पर

टेस्ट शतकों की सर्वकालिक सूची में छठे स्थान पर पहुंचे (37)।

हेड का यह सीरीज का तीसरा शतक था, इससे पहले उन्होंने पर्थ में मैच जिताने वाली 123 रन की पारी और एडिलेड में शानदार 170 रन बनाए थे। हेड ने सिर्फ 105 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और लंच के तुरंत बाद आउट होने से पहले दोहरा शतक बनाने की ओर अग्रसर दिख रहे थे।

सीरीज में पहली बार गेंदबाजी कर रहे जैकब बेथेल की अंशकालिक स्पिन गेंदबाजी का शिकार हुए 32 वर्षीय हेड बेथेल के दूसरे ओवर में स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। संन्यास की घोषणा के बाद अपना 88वां और अंतिम टेस्ट खेल रहे उस्मान ख्वाजा भी दूसरे सत्र में ब्रायडन कार्स की गेंद पर 17 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए।

