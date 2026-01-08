4-1 जीत के साथ विदाई, 15 साल के शानदार करियर के बाद ख्वाजा का संन्यास, पहली बार में 17 और दूसरी पारी में बनाए 6 रन

ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को यहां पांचवें और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में पांच विकेट से जीत हासिल करके एशेज सीरीज 4-1 से अपने नाम की।

Highlightsमिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द सीरीज और ट्रैविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।पांचवें और अंतिम दिन अपनी दूसरी पारी में 342 रन बनाकर आउट हो गई।लगातार विकेट गिरने और एक विवादास्पद डीआरएस समीक्षा के बाद तनाव बढ़ता गया।

सिडनीः शानदार ,जानदार और बेमिसाल? ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां और अंतिम एशेज टेस्ट पांच विकेट से जीतकर सीरीज पर 4-1 से कब्जा किया और उस्मान ख्वाजा को शानदार विदाई दी। 15 साल के शानदार करियर के बाद ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 88 टेस्ट मैचों के अपने करियर के बाद संन्यास लेने वाले ख्वाजा पहली पारी में 17 और दूसरी पारी में 6 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को यहां पांचवें और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में पांच विकेट से जीत हासिल करके एशेज सीरीज 4-1 से अपने नाम की।

जून 2022 से टेस्ट मैचों में इंग्लैंड का प्रदर्शन (बैज़बॉल युग)-

ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ संयुक्त रूप से: 21 टेस्ट, 7 जीत, 12 हार, 2 ड्रॉ (जीत प्रतिशत: 33.3%)

अन्य टीमों के खिलाफ: 25 टेस्ट, 19 जीत, 6 हार (जीत प्रतिशत: 76%)।

एशेज में कप्तान के रूप में स्टीवन स्मिथ-

मैच: 10

जीत: 8

हार: 1

ड्रॉ: 1

जीत प्रतिशत: 80%।

कम से कम 10 एशेज टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले 29 कप्तानों में से स्मिथ का जीत प्रतिशत वॉर्विक आर्मस्ट्रांग के साथ संयुक्त रूप से सबसे अधिक है, जिन्होंने 1920/21 और 1921 में ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः 5-0 और 3-0 से सीरीज जीत दिलाई थी। माइक ब्रेयरली (73.33% - 15 मैच, 11 जीत, एक हार, तीन ड्रॉ) इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

एशेज के इतिहास में केवल दूसरी बार ऐसा हुआ है। एक सीरीज में चार मैच (सबसे अधिक) पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। इससे पहले ऐसा केवल एक बार 2001 में इंग्लैंड में हुए एशेज में हुआ था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 के समान अंतर से जीता था।

मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द सीरीज और ट्रैविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। इंग्लैंड की टीम खेल के पांचवें और अंतिम दिन अपनी दूसरी पारी में 342 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य मिला। लगातार विकेट गिरने और एक विवादास्पद डीआरएस समीक्षा के बाद तनाव बढ़ता गया।

2010/11 एशेज जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का टेस्ट प्रदर्शन-

मैच: 20

जीत: 1 (मेलबर्न, 2025)

हार: 17

ड्रॉ: 2।

टेस्ट सीरीज में 300 से अधिक रन और 25 से अधिक विकेट (विकेटकीपर के रूप में)-

340, 26-एडम गिलक्रिस्ट, एशेज 2001

333, 25- एडम गिलक्रिस्ट, एशेज 2002/03

323, 28- एलेक्स कैरी, एशेज 2025/26।

लेकिन एलेक्स कैरी ने विजयी रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 31 ओवरों में पांच विकेट पर 161 रन तक पहुंचाया। कैरी 16 रन और कैमरन ग्रीन 22 रन बनाकर नाबाद रहे। यह 39 वर्षीय उस्मान ख्वाजा का आखिरी टेस्ट मैच था और इस तरह से उन्होंने जीत के साथ संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले तीन टेस्ट जीतकर एशेज अपने पास बरकरार रखी। इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट में जीत हासिल की थी।

