The Ashes: एशेज ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा, इंग्लैंड को 4-1से हराया

The Ashes: ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 2025-26 एशेज सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ अपने नाम की है, जो उनकी लगातार पांचवीं एशेज जीत है; उन्होंने एडिलेड टेस्ट जीतकर सीरीज में 4-1 की अजेय बढ़त हासिल की और सिडनी में सीरीज अपने नाम कर ली, जिसमें ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के शतकों और टीम के शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम है।

गौरतलब है कि जैकब बेथेल ने बुधवार को अपना पहला टेस्ट शतक बनाया, जो इंग्लैंड के लिए एक अहम उपलब्धि थी, जिससे यह पक्का हो गया कि पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट का फैसला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर दिन 5 को होगा।बारबाडोस के 22 साल के ऑलराउंडर ने इंग्लैंड की दूसरी पारी के पहले ओवर में बल्लेबाजी करने आए, जब मिशेल स्टार्क ने पांचवीं गेंद पर जैक क्रॉली को LBW आउट कर दिया था।

Australia seal the final Test in Sydney and reclaim the Ashes in style 🇦🇺🏆



A dominant 4–1 series win to cap off a memorable campaign. 🔥#AUSvENG#Ashes#Sportskeedapic.twitter.com/RvURqhLidu — Sportskeeda (@Sportskeeda) January 8, 2026

बेथेल ने पूरी पारी में पार्टनरशिप करके अहम योगदान दिया, उन्होंने बेन डकेट (42) के साथ दूसरे विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी की, जो रूट (6) के साथ 32 रन की पार्टनरशिप, हैरी ब्रूक (42) के साथ 102 रन की साझेदारी और जेमी स्मिथ (26) के साथ 45 रन की साझेदारी की। इन कोशिशों की वजह से इंग्लैंड दिन 4 के स्टंप्स तक 302-8 रन बना पाया, और 119 रन की बढ़त हासिल की।

बेथेल 232 गेंदों पर 142 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे इंग्लैंड को पहली पारी के 183 रन के घाटे से उबरने में मदद मिली और डाउन अंडर में लगातार टेस्ट जीत की उम्मीदें ज़िंदा रहीं।

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड 5वें टेस्ट के दिन 5 के सभी लाइव एक्शन के लिए बने रहें – लाइव स्कोर, कमेंट्री और अहम पल जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से भिड़ेगा।

सीरीज की बड़ी बातें: