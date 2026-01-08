The Ashes: एशेज ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा, इंग्लैंड को 4-1से हराया

The Ashes: ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 2025-26 एशेज सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ अपने नाम की है, जो उनकी लगातार पांचवीं एशेज जीत है; उन्होंने एडिलेड टेस्ट जीतकर सीरीज में 4-1 की अजेय बढ़त हासिल की और सिडनी में सीरीज अपने नाम कर ली, जिसमें ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के शतकों और टीम के शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम है।
गौरतलब है कि जैकब बेथेल ने बुधवार को अपना पहला टेस्ट शतक बनाया, जो इंग्लैंड के लिए एक अहम उपलब्धि थी, जिससे यह पक्का हो गया कि पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट का फैसला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर दिन 5 को होगा।बारबाडोस के 22 साल के ऑलराउंडर ने इंग्लैंड की दूसरी पारी के पहले ओवर में बल्लेबाजी करने आए, जब मिशेल स्टार्क ने पांचवीं गेंद पर जैक क्रॉली को LBW आउट कर दिया था।
बेथेल ने पूरी पारी में पार्टनरशिप करके अहम योगदान दिया, उन्होंने बेन डकेट (42) के साथ दूसरे विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी की, जो रूट (6) के साथ 32 रन की पार्टनरशिप, हैरी ब्रूक (42) के साथ 102 रन की साझेदारी और जेमी स्मिथ (26) के साथ 45 रन की साझेदारी की। इन कोशिशों की वजह से इंग्लैंड दिन 4 के स्टंप्स तक 302-8 रन बना पाया, और 119 रन की बढ़त हासिल की।
बेथेल 232 गेंदों पर 142 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे इंग्लैंड को पहली पारी के 183 रन के घाटे से उबरने में मदद मिली और डाउन अंडर में लगातार टेस्ट जीत की उम्मीदें ज़िंदा रहीं।
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड 5वें टेस्ट के दिन 5 के सभी लाइव एक्शन के लिए बने रहें – लाइव स्कोर, कमेंट्री और अहम पल जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से भिड़ेगा।
सीरीज की बड़ी बातें:
ट्रेविस हेड का दबदबा: ट्रेविस हेड ने इस सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी की और 629 रन बनाए। उन्होंने एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक सीरीज में 3 शतक लगाने के मैथ्यू हेडन के रिकॉर्ड की बराबरी भी की।
मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड: स्टार्क को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया। उन्होंने इस सीरीज के दौरान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया।
स्टीव स्मिथ की उपलब्धि: स्मिथ ने सिडनी टेस्ट में अपना 37वां टेस्ट शतक जड़ा और एशेज इतिहास में सर डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।
इंग्लैंड की सांत्वना जीत: मेलबर्न (Boxing Day Test) में मिली जीत इंग्लैंड के लिए इस दौरे की एकमात्र खुशी रही, जिससे उन्होंने क्लीन स्वीप होने से खुद को बचा लिया।
उस्मान ख्वाजा का संन्यास: यह ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ओपनर उस्मान ख्वाजा का आखिरी टेस्ट मैच भी था।