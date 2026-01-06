टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक शतक, राहुल द्रविड़ से आगे निकले स्मिथ?, 51 शतक के साथ नंबर-1 सचिन तेंदुलकर

Highlightsकार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने 37वां शतक पूरा किया। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया।166 गेंद में 24 चौके और 1 छक्के की मदद से 163 रन बनाए।
सिडनीः एशेज सीरीज के पांचवें टेस्ट मैच में रिकॉर्ड रन की बारिश हो रही है। पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने 160 रन की पारी खेली। फिर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड की आक्रामक बल्लेबाजी ने 5वें मैच में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी किया। हेड ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और 166 गेंद में 24 चौके और 1 छक्के की मदद से 163 रन बनाए। इसके बाद कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने 37वां शतक पूरा किया। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया। भारत के सचिन तेंदलुकर 51 शतक के साथ पहले पायदान पर है। जैक्स कैलिस 45 के साथ नंबर 2 पर विराजमान है।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक शतक-
51 - सचिन तेंदुलकर
45 - जैक्स कैलिस
41 - रिकी पोंटिंग
41 - जो रूट
38 - कुमार संगकारा
37 - स्टीव स्मिथ
36 - राहुल द्रविड़।
एशेज में सबसे अधिक शतक-
19 - डॉन ब्रैडमैन
13 - स्टीवन स्मिथ
12 - जैक हॉब्स
10 - स्टीव वॉ
9 - वॉली हैमंड
9 - डेविड गोवर।
रूट ने ऑस्ट्रेलिया में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर बनाए। हेड पांच मैचों की सीरीज में तीसरे शतक पूरे किए। रूट ने अपनी पारी में 15 चौके जड़े। उन्होंने अपनी पारी की 146वीं गेंद पर 41वां शतक पूरा करने के बाद उसी अंदाज में जश्न मनाया जिस तरह उन्होंने इस दौरे के ब्रिसबेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर अपना पहला शतक पूरा करने के बाद मनाया था।