IND vs ENG: 96 गेंद में 3 चौके 1 छक्का, टेस्ट करियर में ध्रुव जुरेल ने लगाई पहली हाफ सेंचुरी

IND vs ENG: रांची टेस्ट में टीम इंडिया के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने टेस्ट करियर में पहली हाफ सेंचुरी लगाई है। उन्होंने इसके लिए 96 गेंद खेली। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और एक शानदार छक्का भी जड़ा। ध्रुव जुरेल रांची टेस्ट में दूसरे दिन मैदान पर खेलने के लिए आए थे। जब भारत संकट में था। ध्रुव ने इस दौरान एक छोड़ को थामे रखा और दूसरे छोड़ पर कुलदीप यादव के साथ प्रयास किया कि भारत का दूसरे दिन और विकेट न गिरे।

ध्रुव और कुलदीप की जोड़ी दूसरे दिन क्रीज पर बनी रही। तीसरे दिन ध्रुव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर का पहली हाफ सेंचुरी भी लगाई। यहां बताते चले कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में सरफराज खान के साथ ध्रुव जुरेल का डेब्यू हुआ था। ध्रुव ने अपने डेब्यू मैच में अपनी बल्लेबाजी से दिखाया था कि वह लंबे रेस के खिलाड़ी हैं।

A Salute from Dhruv Jurel after completing his maiden fifty.



- Jurel is a son of the Kargil War Veteran. 🫡 pic.twitter.com/iZPqiyJ4DG