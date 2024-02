Highlights 1961 में चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम मैच खेली थी। देश के लिए 10 और टेस्ट खेले। बड़ौदा में निधन हो गया।

Dattajirao Gaekwad Death: भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। भारत के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले टेस्ट क्रिकेटर और पूर्व कप्तान दत्ताजीराव कृष्णराव गायकवाड़ का मंगलवार को बड़ौदा में उनके आवास पर निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। गायकवाड़ ने 1952 में इंग्लैंड दौरे के दौरान भारत के लिए पदार्पण किया और देश के लिए 10 और टेस्ट खेले। 1961 में चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम मैच खेली थी। 1959 में इंग्लैंड दौरे के दौरान राष्ट्रीय टीम के कप्तान बने।उन्होंने दौरे पर 1100 से अधिक रन बनाए। हालांकि टीम को 5-0 से हार का सामना करना पड़ा। दत्ताजीराव ने भारत के लिए 11 टेस्ट खेले और 4 में कप्तानी की। टेस्ट करियर 9 साल तक चला। जून 1952 में इंग्लैंड में पदार्पण किया था।

Under the shade of the banyan tree at the Motibag cricket ground, from his blue Maruti car, Indian captain D.K. Gaekwad sir tirelessly scouted young talent for Baroda cricket, shaping the future of our team. His absence will be deeply felt. A great loss for cricketing community.… pic.twitter.com/OYyE2ppk88