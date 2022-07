CWG 2022 India vs Pakistan: महामुकाबला में भारत ने पाकिस्तान को हराया, टीम इंडिया की पहली जीत, मंधाना की विस्फोटक पारी

Highlights स्मृति मंधाना ने धमाकेदार पारी खेली। शेफाली वर्मा ने 9 गेंद में 16 रन की पारी खेली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिरी 5 विकेट 3 रन के अंदर गंवा दिए।

CWG 2022 India Women vs Pakistan Women: भारतीय टीम ने राष्ट्रमंडल खेल ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराकर पहली जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 18 ओवर में 99 पर आउट कर दिया। स्नेह राणा ने 15 रन देकर 2 विकेट झटके।

स्मृति मंधाना ने धमाकेदार पारी खेली। शेफाली वर्मा ने 9 गेंद में 16 रन की पारी खेली। मंधाना ने छक्के के साथ अर्धशतक पूरा किया। मंधाना ने 42 गेंद में 63 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 8 चौके शामिल हैं। सब्भिनेनी मेघना ने 16 गेंद में 14 रन बनाए।

𝐀𝐋𝐋 𝐎𝐕𝐄𝐑!



Clinical with the ball & splendid with the bat, 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐚𝐭 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 by 8 wickets in their 2nd Commonwealth Games match. 👏 👏



Vice-captain @mandhana_smriti smashes 63*. 🙌 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/6xtXSkd1O7#B2022#TeamIndia#INDvPAKpic.twitter.com/MVUX3yFO4s — BCCI Women (@BCCIWomen) July 31, 2022

पाकिस्तान का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला उन्हीं पर भारी पड़ गया क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें बारिश के कारण 18-18 ओवर के किये गये मुकाबले में महज 99 रन पर ढेर कर दिया। स्पिनर स्नेह राणा और राधा यादव ने दो दो विकेट झटके।

फिर भारतीय टीम ने इस लक्ष्य का पीछा महज 11.4 ओवर में कर लिया जिसमें महिला क्रिकेट की सबसे आकर्षक बल्लेबाजों में शुमार स्मृति मंधाना (42 गेंद में नाबाद 63 रन) ने अपने शानदार स्ट्रोक्स से नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। पिछले कुछ महीनों से भारतीय टीम आक्रामक खेलने की कोशिश कर रही है और रविवार को खिलाड़ियों का प्रदर्शन निश्चित रूप से कप्तान हरमनप्रीत कौर को पसंद आया होगा।

मंधाना की पारी में तीन छक्के और आठ चौके जड़े थे। उन्होंने ऑफ स्पिनर तुबा हसन पर बाहर निकलकर छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज डायना बेग की गेंद पर कवर में लगा उनका छक्का भी दर्शनीय था। यह इस साल में दूसरा मैच था जिसमें भारत-पाक मुकाबला करीबी नहीं रहा और भारत ने आसानी से जीत हासिल की।

5️⃣0️⃣ for @mandhana_smriti! 👏👏



This has been a splendid knock from the #TeamIndia opener in the chase. 👍 👍



India are 75/1 and need 25 more to win.



Follow the match ▶️ https://t.co/6xtXSkd1O7#B2022#INDvPAKpic.twitter.com/n8ntv0Zumy — BCCI Women (@BCCIWomen) July 31, 2022

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड में 50 ओवर के विश्व कप में भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को आसानी से हरा दिया था। हालांकि राष्ट्रमंडल खेलों के इस मुकाबले में एजबेस्टन में काफी संख्या में खेल प्रशंसक मौजूद थे। रुक-रुक कर होने वाली बारिश के कारण मैच 45 मिनट देर से शुरू हुआ, जिससे मुकाबला प्रत्येक टीम के 18-18 ओवर का कर दिया गया।

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच शुरुआती क्रिकेट मैच की तुलना में 25,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में काफी प्रशंसक पहुंचे लेकिन ऐसा नहीं लगा कि पूरे टिकट बिके हैं। शहर में भारतीय और पाकिस्तानी मूल की काफी आबादी है। लेकिन भारतीय मूल के दर्शकों की संख्या मैदान पर काफी दिखायी दी जो भारतीय ध्वज लेकर बैठे थे।

पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांज के गानों ने माहौल बना दिया और ऐसा लग रहा था कि मैच बर्मिंघम में नहीं बल्कि मोहाली में हो रहा है। भारतीय गेंदबाजों ने पावरप्ले में शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। पाकिस्तान के लिये मुनीबा अली 32 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं।

उनके अलावा आलिया रियाज ने 18 और कप्तान बिस्माह मारूफ ने 17 रन का योगदान दिया। राणा ने चार ओवर में 15 रन और राधा यादव ने तीन ओवर में 18 रन देकर दो-दो विकेट चटकाये। रेणुका सिंह अपना स्वप्निल स्पैल डाला, उन्होंने मेडन ओवर से शुरूआत की जो टी20 प्रारूप में दुर्लभ होता है। उन्होंने चार ओवर में एक मेडन से 20 रन देकर एक विकेट प्राप्त किया।

राणा ने मुनीबा और मरूफ के विकेट झटके। कप्तान हरमनप्रीत ने अंतिम एकादश में अतिरिक्त आल राउंडर को खिलाया। उन्होंने स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ के स्थान पर राणा को शामिल किया। कोविड-19 से उबरने के बाद देर से टीम से जुड़ी बल्लेबाज एस मेघना को हरलीन देयोल की जगह अंतिम एकादश में रखा गया।