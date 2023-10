CWC ODI World Cup 2023: ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 16 विकेट लेकर सबसे आगे, 14 के साथ भारतीय स्पीड स्टार दे रहे टक्कर, देखें टॉप-15 लिस्ट

Highlights ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा 16 विकेट के साथ टॉप पर बने हुए हैं। टूर्नामेंट में दस टीमें भाग ले रही हैं। जसप्रीत बुमराह 14 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए।

CWC ODI World Cup 2023: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप चरम पर है। कई रिकॉर्ड बन रहे हैं और कई टूट रहे हैं। आईसीसी वनडे विश्व कप का 13वां संस्करण 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट में दस टीमें भाग ले रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा 16 विकेट के साथ टॉप पर बने हुए हैं।

भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 14 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए। न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल सेंटनर ने 14 विकेट लिए हैं। 45 ग्रुप स्टेज मैचों के अंत में अंक तालिका में शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो 15 और 16 नवंबर को होंगे। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा।

लखनऊ में इंग्लैंड पर 100 रन की जीत के साथ भारत अपनी छठी जीत के बाद तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। शुक्रवार को चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ एक विकेट की रोमांचक जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। गत चैंपियन इंग्लैंड छह मैचों में सिर्फ दो अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर है।

Rohit Sharma's sublime 87 on a tricky pitch guided India to their sixth-successive #CWC23 win 🙌



It wins him the @aramco#POTM 🎉#INDvENGpic.twitter.com/LegggviJZb — ICC (@ICC) October 29, 2023

आईसीसी पुरुष एकदिवसीय विश्व कप में कुछ महान बल्लेबाजों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 13 संस्करणों के दौरान कई बल्लेबाजों ने अपनी-अपनी टीम के लिए धमाकेदार शतक बनाए हैं। भारत के रोहित शर्मा ने सात विश्व कप शतक बनाए हैं, जो सभी बल्लेबाजों में सबसे अधिक है। डेविड वार्नर और सचिन तेंदुलकर छह-छह शतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

Red hot Shami broke England's back in the run-chase with a terrific four-wicket haul 🫡#INDvENG#CWC23pic.twitter.com/YwBs4qLsSa — ICC (@ICC) October 29, 2023

कप्तान रोहित शर्मा के अर्धशतक के बाद मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी से भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में रविवार को यहां इंग्लैंड को 100 रन से हराकर लगातार छठी जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की कर ली। भारत के 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम शमी (22 रन पर चार विकेट), बुमराह (32 रन पर तीन विकेट) और कुलदीप यादव (24 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 34.5 ओवर में 129 रन पर ढेर हो गई।

इंग्लैंड की ओर से लियाम लिविंगस्टोन ने सर्वाधिक 27 रन बनाए। उनके अलावा इंग्लैंड का कोई बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया। इस जीत के भारत छह मैच में छह जीत से 12 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है जबकि इंग्लैंड की टीम छह मैच में एक जीत से सिर्फ दो अंक के साथ अंतिम पायदान पर चल रही है और नॉकआउट की दौड़ से लगभग बाहर हो गई है।

रोहित ने इससे पहले 87 रन की पारी खेलने के अलावा लोकेश राहुल (39) के साथ चौथे विकेट के लिए 91 रन जोड़कर भारत का स्कोर नौ विकेट पर 229 रन तक पहुंचाया। सूर्यकुमार यादव ने भी 49 रन की उम्दा पारी खेली। डेविड विली (45 रन पर तीन विकेट), क्रिस वोक्स (33 रन पर दो विकेट) और आदिल राशिद (35 रन पर दो विकेट) की सटीक गेंदबाजी के सामने भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंग्लैंड की शुरुआत भी खराब रही और टीम ने 10वें ओवर में 39 रन तक ही चार विकेट गंवा दिए।

जॉनी बेयरस्टो (14) और डेविड मलान (16) ने पहले विकेट के लिए 30 रन जोड़कर इंग्लैंड को सतर्क शुरुआत दिलाई। बेयरस्टो ने बुमराह पर चौके से खाता खोला जबकि मलान ने मोहम्मद सिराज की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारा। बुमराह ने मलान को बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाई और फिर अगली गेंद पर जो रूट (00) को पगबाधा किया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में पांच विकेट चटकाने वाले शमी ने इसके बाद बेन स्टोक्स (00) और जॉनी बेयरस्टो (14) को आउट किया। स्टोक्स 10 गेंद खेलने के बाद खाता खोले बिना शमी की गेंद पर बोल्ड हुए जबकि बेयरस्टो अगले ओवर में इस गेंदबाज की गेंद को विकेटों पर खेल गए।