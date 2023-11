CWC ODI World Cup 2023: दिल्ली में प्रदूषण की मार से इंग्लैंड खिलाड़ी परेशान!, ‘इनहेलर’ का सहारा ले रहे कई प्लेयर, देखें वीडियो

Highlights इनहेलर का इस्तेमाल आमतौर पर अस्थमा से पीड़ित लोग करते हैं। प्रशिक्षण के दौरान इनहेलर का उपयोग करते देखा गया था। यह आदर्श स्थिति नहीं है, हर कोई यह जानता है।

CWC ODI World Cup 2023: इंग्लैंड के क्रिकेटरों को आईसीसी विश्व कप के अपने निराशाजनक अभियान के दौरान प्रमुख भारतीय शहरों में प्रदूषण के उच्च स्तर से निपटने के लिए ‘इनहेलर’ का इस्तेमाल करते देखा गया। ब्रिटिश वेबसाइट ‘आईन्यूज डॉट सीओ डॉट यूके’ की खबर के मुताबिक इंग्लैंड के कुछ क्रिकेटरों को इनहेलर लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इनहेलर का इस्तेमाल आमतौर पर अस्थमा से पीड़ित लोग करते हैं। टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को बेंगलुरु में श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले प्रशिक्षण के दौरान इनहेलर का उपयोग करते देखा गया था। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार को 400 का आंकड़ा पार कर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई। प्रदूषण ने मुंबई में भी बड़ी चिंता पैदा कर दी है।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले इस मुद्दे पर बात की। रोहित ने बुधवार को कहा, ‘‘ मेरा मतलब है आदर्श दुनिया में आप इस तरह की स्थिति नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि संबंधित लोग आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह आदर्श स्थिति नहीं है, हर कोई यह जानता है।

