VIDEO: जब भारतीय फैंस ने मोहम्मद रिजवान से कहा- आप लोग इंडिया आया करिए, तो PAK विकेटकीपर बल्लेबाज ने दिया ये मजेदार जवाब

CWC 2023: भारत में आईसीसी विश्व कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अभियान लीग चरण में समाप्त हो गया। जहां बाबर आजम की टीम के खिलाड़ी और प्रशंसक निराश हुए, वहीं टीम को कुछ स्थानों पर विरोध का सामना करने के बावजूद भारत में कुछ अच्छा समर्थन मिला। हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई ने खुले हाथों से मेन इन ग्रीन का स्वागत किया और उनके खेलों में भी भारी भीड़ देखी गई। अधिकांश खिलाड़ी अपने करियर में पहली बार भारत में खेल रहे थे, जिनमें कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर मुहम्मद रिजवान भी शामिल थे।

विशेष रूप से बाबर और रिजवान को भारतीय प्रशंसकों से सबसे अधिक प्यार मिला और एक ने पाकिस्तान टीम से अधिक बार भारत का दौरा करने का आग्रह भी किया। एक फैन द्वारा रिजवान को दोबारा भारत आने के लिए कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और रिजवान का उस प्रशंसक को जवाब भी ऐसा ही है।

वीडियो में प्रशंसक को रिजवान से यह कहते हुए सुना जा सकता है, "सर आप लोग इंडिया आया करिए।" इस पर पाक क्रिकेटर ने जवाब दिया, "आप वीजा दिया करिए।" रिजवान विश्व कप के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों, प्रशंसकों और पत्रकारों के लिए वीजा में देरी का जिक्र कर रहे थे। पाकिस्तानी खिलाड़ी पिछले महीने अपने पहले अभ्यास मैच से कुछ दिन पहले ही भारत पहुंचे थे।

जो प्रशंसक और पत्रकार भारत के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले सीमा पार आना चाहते थे, उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि केवल कुछ पत्रकारों को ही मैच कवर करने के लिए वीजा मिल सका। वहीं अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के खिलाफ मैच के दौरान रिजवान को भारतीय प्रशंसकों के एक वर्ग द्वारा "जय श्री राम" के नारे के साथ ताना मारा गया, जिसके कारण सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बिरादरी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और बीसीसीआई से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

लेकिन आईसीसी इन घटनाओं के बारे में कुछ नहीं कर सका क्योंकि केवल एक दोषी नहीं था जिसे दंडित किया जा सकता था, बल्कि कई प्रशंसकों ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों को परेशान किया था और ताना मारा था। हालाँकि, रिजवान ने अपने अभियान के दौरान पाकिस्तान टीम को मिले प्यार और समर्थन के लिए भारत को धन्यवाद दिया। रिजवान ने दिवाली पर ट्वीट किया, "भारत के प्रशंसकों से बहुत प्यार मिला। धन्यवाद भारत।"

Got a lot of love from India's fans.

Thank you India 🇮🇳🙏 pic.twitter.com/f0nLihn9SI