CWC 2023: बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट में जमकर रन बनाते हैं कप्तान रोहित, 4 मैच और 412 रन, देखें आंकड़े

Highlights रोहित शर्मा औऱ शुभमन गिल ने शानदार ओपनिंग की और 88 रन की साझेदारी की। भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपनी प्रतिद्वंद्वी टीम को अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठाने दिया। गेंदबाजों ने हार्दिक पंड्या के चोटिल हो जाने के बावजूद उसे बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया।

CWC 2023: आईसीसी 2023 एकदिवसीय विश्व कप में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला हो रहा है। कप्तान रोहित शर्मा औऱ शुभमन गिल ने शानदार ओपनिंग की और 88 रन की साझेदारी की। रोहित हालांकि अर्धशतक से चूके और 40 गेंद में 48 रन बनाकर आउट हो गए। 7 चौके और 2 छक्के लगाए।

137(126), मेलबर्न, 2015

123*(129), बर्मिंघम, 2017

104(92), बर्मिंघम, 2019

48(40), पुणे।

भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपनी प्रतिद्वंद्वी टीम को अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठाने दिया और बांग्लादेश को गुरुवार को यहां एकदिवसीय विश्व कप के मैच में आठ विकेट पर 256 रन पर रोक दिया। बांग्लादेश का स्कोर एक समय बिना किसी नुकसान के 93 रन था लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने हार्दिक पंड्या के चोटिल हो जाने के बावजूद उसे बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया।

हार्दिक ने नौवें ओवर में गेंद संभाली लेकिन लिटन दास के स्ट्रेट ड्राइव को रोकने के प्रयास में उनका टखना मुड़ गया। उन्होंने पहले मैदान पर ही उपचार लिया लेकिन आखिर में उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बाद में कहा कि हार्दिक को स्कैन के लिए ले जाया गया है। हार्दिक के ओवर को विराट कोहली ने पूरा किया।

उस समय तक भारत को पहली सफलता का इंतजार था। कुलदीप यादव ने भारत को पहली सफलता जबकि रविंद्र जडेजा ने दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद बांग्लादेश के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए। जडेजा ने 10 ओवर में 38 रन दे कर दो विकेट लिए और इसके अलावा मुशफिकुर रहीम का डाइव लगाकर शानदार कैच भी लिया।

बांग्लादेश की पारी का शुरुआती चरण हालांकि युवा तंजीद हसन और अनुभवी लिटन दास के नाम रहा। तंजीद 43 गेंद पर 51 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल हैं। यह वनडे में उनका पहला अर्धशतक है। लिटन दास ने 82 गेंद पर सात चौकों की मदद से 66 रन बनाए जबकि रहीम ने 38 रन का उपयोगी योगदान दिया।

पारी के अंतिम चरण में महमूदुल्लाह ने 36 गेंद पर 46 रन की आक्रामक पारी खेली जिसने तीन चौके और इतने ही छक्के शामिल हैं। तंजीद और लिटन दास ने 93 रन जोड़े जो विश्व कप में बांग्लादेश की तरफ से पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। पिच से गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिल रही थी और ऐसे में नई गेंद से गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण था।

