IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप हुआ टी20 का नंबर वन खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव, फैंस हुए निराश

Highlights टी20 विश्व कप के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मात्र सात रन पर आउट हो गए सूर्या आईसीसी के नंबर 1 बल्लेबाज ने एक महत्वपूर्ण स्थान पर अपना विकेट गंवाया पारी के 12वें ओवर में सूर्या को हारिस राउफ ने आउट किया

IND vs PAK: भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का एक बार फिर फ्लॉप प्रदर्शन रहा और रविवार को टी20 विश्व कप के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मात्र सात रन पर आउट हो गए। आईसीसी के नंबर 1 बल्लेबाज ने एक महत्वपूर्ण स्थान पर अपना विकेट गंवाया जिससे भारत बड़ी मुश्किल में फंस गया। पारी के 12वें ओवर में सूर्या को हारिस राउफ ने आउट किया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ पर मोहम्मद आमिर के हाथों में मार बैठे।

टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ़ इस आक्रामक बल्लेबाज़ का बल्लेबाज़ी रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ़ 33 रन बनाए हैं। इससे पहले, पाकिस्तान द्वारा गेंदबाज़ी करने के फ़ैसले के बाद भारत की शुरुआत खराब रही, क्योंकि स्टार ओपनर विराट कोहली (4) और रोहित शर्मा (13) पावरप्ले के अंदर सस्ते में आउट हो गए, जिससे मेन इन ब्लू बैकफ़ुट पर आ गया। कोहली को पॉइंट पर शॉट खेलते हुए नसीम शाह ने आउट किया, जबकि रोहित ने स्क्वायर लेग पर फ़्लिक करने की कोशिश की।

उन्होंने अक्षर पटेल को नंबर 4 की स्थिति में प्रमोट करने का साहसिक फ़ैसला किया, क्योंकि उन्होंने 18 गेंदों पर 20 रन बनाए। सूर्यकुमार पर ऋषभ पंत के साथ साझेदारी बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनका प्रदर्शन भी फ्लॉप रहा। एक्स पर क्रिकेट प्रशंसक सूर्यकुमार के एक और महत्वपूर्ण विश्व कप मैच में खराब प्रदर्शन से बेहद निराश हैं।

Has #SuryaKumarYadav ever performed in a big match?! Just bullies smaller teams that's all 😡