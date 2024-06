IND Vs PAK: 'विराट के जूते बराबर भी नहीं हैं बाबर आजम', पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने दिया विवादित बयान

Highlights 9 जून को भारत बनाम पाकिस्तान के बीच महामुकाबला पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने दिया विवादित बयान बाबर को विराट के जूते बराबर भी नहीं समझते दानिश कनेरिया

IND Vs PAK:विराट कोहली के जूते के बराबर भी नहीं है बाबर आजम। यह बयान पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रन मशीन विराट कोहली से तुलना करने पर कनेरिया भड़क गए। उन्होंने कहा कि जैसे ही बाबर आज़म ने शतक बनाया, उसके अगले दिन आप विराट कोहली से तुलना करने लगे।

IANS Exclusive



"Pakistan cricket team is a joke, not serious about T20 World Cup, just holidaying in US with family, Babar Azam stands nowhere near Virat Kohli...Virat k jute k barabar bhi nahi hai," former Pakistan spinner Danish Kaneria told IANS ahead of India-Pakistan… pic.twitter.com/Wi5eS0TKqQ