CWC 2023: नीदरलैंड्स से निराशाजनक हार के बाद हताश बांग्लादेशी प्रशंसक ने खुद को जूते से पीटा, वीडियो हुआ वायरल

Highlights नीदरलैड्स ने बांग्लादेश को चौंकाते हुए टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की इससे पहले टूर्नामेंट में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उलटफेर किया था डच गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश 42.2 ओवर में सिर्फ 142 रन पर सिमट गई

NED vs BAN, CWC 2023: शनिवार को विश्व कप मैच में नीदरलैंड के खिलाफ बांग्लादेश की निराशाजनक हार के बाद, कोलकाता के ईडन गार्डन में एक प्रशंसक को खुद को जूते से पीटते देखा गया। बांग्लादेश के प्रशंसकों ने अपनी टीम का समर्थन करने के लिए सीमा पार एक छोटी यात्रा की थी, जिसे मंगलवार, 31 अक्टूबर को उसी स्थान पर पाकिस्तान से खेलना है।

जैसे ही बांग्लादेश समर्थकों के चेहरे पर निराशा छा गई, एक प्रशंसक ने अपना गुस्सा निकाला अपने जूते से खुद को गाल पर मारना शुरू कर कर दिया। वीडियो को एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर किया था, जो अब वायरल हो गया है।

#BANvNED



This Is Really Really Sad



Bangladesh Fans Lost Cool At Eden After Shameful Performance .



Slap Themselves With Shoe. Some Are Saying " We Dont Mind Loosing To Big Teams. But How Can U Lose To Netherlands? Shakib, Mushfiq And All Should Be Sl*** Shoes. On Behalf Im… pic.twitter.com/RZLGLaWqiK