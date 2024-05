मां से मांगी माफी फिर लगाई फांसी... आत्महत्या से पहले शख्स ने शेयर किया वीडियो, यूपी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक परेशान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शख्स ने आत्महत्या कर ली। दर्दभरे वीडियो में शख्स फांसी लगाने से पहले वीडियो बनाकर अपने माता-पिता के लिए संदेश दे रहा है और फिर दुनिया को अलविदा कह देता है।

वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिससे इलाके में ही नहीं पूरे राज्य में सनसनी मच गई है। मृतक की पहचान सुनील राजपूत के रूप में हुई है, जो सचेंडी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में सब्जी विक्रेता के रूप में काम करता था।

इस आत्महत्या को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि फांसी लगाने से पहले शख्स ने दो वीडियो फेसबुक पर शेयर किए जिनमें से एक में यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया गया था। एक वीडियो में शख्स ने थाना प्रभारी और एक कांस्टेबल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके लिए उसने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। दूसरे वीडियो में उसने अपने परिवार से अपने कृत्य के लिए माफी मांगी।

वीडियो में सुनील ने उस पुलिसकर्मी का नाम लिया जिसने उसे परेशान किया। सुनील ने फांसी लगाने से पहले बयान के रूप में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में, उसने आरोप लगाया कि उसे यूपी पुलिस के उप-निरीक्षक सतेंद्र कुमार सहित दो पुलिसकर्मियों द्वारा परेशान किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसवाले मुफ्त में सब्जियां लेते थे और कई बार उनसे पैसे भी छीन लेते थे।

Warning: Disturbing video, self harm



In UP's Kanpur, a vegetable vendor identified as Sunil Rajput died by suicide. In his dying declaration, Sunil alleged he was being harassed by two policemenn including UP police sub-inspector Satendra Kumar who used to take vegetables for… pic.twitter.com/nGTIocQBBO