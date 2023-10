Cricket in Olympic: लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में खेला जाएगा क्रिकेट, आईओसी ने क्रिकेट समेत 5 नए गेम्स को दी मंजूरी

2028 Los Angeles Olympic: अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद (आईओसी) ने शुक्रवार को 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए क्रिकेट को मंजूरी दी गई है। आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने शुक्रवार को 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए क्रिकेट को मंजूरी दे दी। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाख ने कहा, लॉस एंजिल्स 2028 के खेल कार्यक्रम के संबंध में आईओसी को तीन निर्णय लेने थे। सबसे पहले, यह लॉस एंजिल्स आयोजन समिति थी जिसने पांच नए खेल शुरू किए। ये पांच खेल हैं क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश शामिल है।" खेलों के इस महाकुंभ में क्रिकेट टी-20 फॉर्मेट में खेला जाएगा।

थॉमस बाख ने कहा, आईओसी ने उन तीन खेलों की स्थिति की भी समीक्षा की जो ओलंपिक 2028 के लिए प्रारंभिक खेल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा, "मुक्केबाजी के संबंध में, हम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, आईओसी की मान्यता वापस लेने के बाद एक स्थिति में हैं। ओलंपिक टूर्नामेंट के आयोजन के संबंध में साझेदारी करने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय महासंघ नहीं है क्योंकि, कम से कम इस स्तर पर, आईओसी ने ओलंपिक मुक्केबाजी के लिए किसी अन्य शासी निकाय को मान्यता नहीं दी है। इसलिए, खेल कार्यक्रम में मुक्केबाजी को शामिल करने का कोई भी निर्णय रोक लगा दी गई है। लेकिन मैं यह दोहराते नहीं थक रहा हूं कि हम कार्यक्रम में मुक्केबाजी चाहते हैं। हमें मुक्केबाजी से कोई समस्या नहीं है। हमारे पास शासी निकाय के संबंध में एक बड़ी समस्या है... , "

#WATCH | Mumbai: "With regard to the sports program of Los Angeles 28 the IOC had to take three decisions. First, it was the Los Angeles Organising Committee to introduce five new sports. These five sports are cricket, baseball, softball, flag football & squash," says IOC…pic.twitter.com/EMyepbKCbX