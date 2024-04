Paris Olympics: मुक्केबाज एम सी मैरी कॉम निजी कारणों से पेरिस ओलंपिक में भारत के दल प्रमुख के पद से हटीं

Highlights मुक्केबाज एम सी मैरी कॉम निजी कारणों से पेरिस ओलंपिक में भारत के दल प्रमुख के पद से हटीं मैरी कॉम ने कहा कि इस तरह पीछे हटने से शर्मिंदा हूं मैरी कॉम ने कहा कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है

Paris Olympics: मुक्केबाज एम सी मैरी कॉम ने निजी कारणों का हवाला देते हुए भारत के पेरिस ओलंपिक दल के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। ओलंपिक में भारत के दल प्रमुख पद से हटने के बाद मैरी कॉम ने कहा कि इस तरह पीछे हटने से शर्मिंदा हूं लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है।

Celebrated boxer M C Mary Kom steps down as chef-de-mission of India's Paris Olympics contingent citing personal reasons

गौरतलब है कि मैरीकॉम छह बार की विश्व चैंपियन हैं। इसके अलावा, मैरीकॉम 2012 के ओलंपिक खेलों में भी पदक जीता चुकी हैं।

Embarrassing to retreat from a commitment, but I am left with no choice: Mary Kom after stepping down as India's chef-de-mission for Olympics