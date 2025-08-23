CPL 2025: इमरान ताहिर ने सीपीएल में गुयाना अमेज़न वॉरियर्स के लिए 5 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया

CPL 2025: गुयाना अमेज़न वॉरियर्स के कप्तान इमरान ताहिर ने चल रहे सीपीएल (कैरिबियन प्रीमियर लीग) 2025 के गेम 9 में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। खेल में 5 विकेट लेकर, ताहिर ने एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया और टी 20 में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज करने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए। 46 साल की उम्र में, ताहिर चार ओवर गेंदबाजी करते हुए अपना जादू बिखेर रहे हैं।

ताहिर ने 21 रन दिए, एक मेडन ओवर फेंका और पाँच शानदार विकेट लिए, जिससे वॉरियर्स ने फाल्कन्स के खिलाफ आसान जीत दर्ज की। ताहिर ने सितंबर 2004 में कैमरून के खिलाफ पाँच विकेट लेकर मलावी के कप्तान मोअज्जम अली बेग का रिकॉर्ड तोड़ा। अपनी टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक, इमरान ताहिर ने अमेज़न वॉरियर्स को यह मैच जिताकर सीपीएल 2025 की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुँचाया।

मैच की बात करें तो, अमेज़न वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए शाई होप और शिमरन हेटमायर की शानदार पारियों की बदौलत 211 रन बनाए। दूसरी पारी में, इमरान ताहिर की शानदार गेंदबाज़ी ने फाल्कन्स को 128 रनों पर रोक दिया और वॉरियर्स ने 83 रनों से मैच जीत लिया। ताहिर ने प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार जीता और इस पुरस्कार को पाकर अपने गौरव के बारे में बात की।

उन्होंने कहा, "सबसे पहले, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, खासकर सर विव रिचर्ड्स से मैन ऑफ़ द मैच का पुरस्कार पाकर। ऐसा अक्सर नहीं होता। मैं इसे हमेशा संजो कर रखूँगा। बहुत ख़ास। लेकिन सच कहूँ तो, हमारी शुरुआत अच्छी रही। हमें पता था कि अगर हम 170-180 के स्कोर तक पहुँच गए, तो हमारी टीम कैसी होगी, जो इस मैदान पर कभी हासिल नहीं हुआ। इसलिए हम बहुत आश्वस्त थे।"