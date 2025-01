Delhi Chunav 2025: हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार की इजाजत?, पुलिस हिरासत में रह कर 29 जनवरी से 03 फरवरी तक करेंगे प्रचार

Highlights हुसैन अपने हिरासत पैरोल के लिए सभी खर्च वहन करेंगे। जेल वैन और एस्कॉर्ट खर्च शामिल हैं। मैनुअल के मुताबिक जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

Delhi Chunav 2025: उच्चतम न्यायालय ने पूर्व पार्षद और हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए हिरासत में पैरोल की अनुमति दी है। ताहिर हुसैन पुलिस हिरासत में रह कर 29 जनवरी से तीन फरवरी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। ताहिर हुसैन को हिरासत में पैरोल की शर्त के तहत सुरक्षा खर्च के रूप में प्रतिदिन 2.47 लाख रुपये जमा कराने होंगे। ताहिर हुसैन जेल नियमावली के अनुसार प्रतिदिन 12 घंटे बाहर रह सकेंगे।

Supreme Court grants custody parole to AIMIM candidate and Delhi riots accused Tahir Hussain to campaign ahead of Delhi Assembly polls from January 29 to February 3. SC says Hussain shall bear all the expenses for his custody parole including for Delhi police officials to be… pic.twitter.com/XWGdc1ILlR