Caribbean Premier League 2023: 220 रन कम हो गए, 11 गेंद पहले मारी बाजी, 30 वर्षीय खिलाड़ी ने उड़ाए चौके और छक्के, 48 गेंद, 102 रन, 4 चौके और 12 छक्के, देखें वीडियो

Highlights 111 मीटर का छक्का लगाकर इसे बेहतर बनाया। 110 मीटर का सबसे लंबा छक्का लगाया। आकर्षक हिट किंग्स के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड की धीमी गेंद पर आया।

Caribbean Premier League 2023: बारबाडोस रॉयल्स और सेंट लूसिया किंग्स के बीच 2023 कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) के 16वां मैच खेला गया। बारबाडोस रॉयल्स ने लक्ष्य का मजाक उड़ाया है। 220 रन कम पड़ गए और 11 गेंद पहले बाजी मार ली। 8 विकेट से जीत दर्ज की।

रॉयल्स के स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडर रहकीम कॉर्नवाल ने गेंद को मसलने के लिए अपना आक्रामक अंदाज अपनाया। 12 छक्के और 4 चौके की मदद से 48 गेंद में 102 रन की पारी खेली। उन्होंने 110 मीटर का सबसे लंबा छक्का लगाया, लेकिन कुछ ही मिनटों में 111 मीटर का छक्का लगाकर इसे बेहतर बनाया।

It was never in doubt, the Republic Bank Play of the Day is Rahkeem Cornwall's sensational century.#CPL23#BRvSKNP#RepublicBank#CricketPlayedLouder#BiggestPartyInSport#Cornwallpic.twitter.com/ELvirLOtZk