VIDEO: वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पूरन ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

Highlights CPL में छक्कों की झड़ी लगाकर निकोलस पूरन ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया छक्का लगाने का अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने पूरन पूरन एक साल में 150 टी20 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने

CPL 2024: वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने टी20 क्रिकेट में एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया। पूरन मौजूदा कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने ट्रिनबागो नाइट राइडर्स (टीकेआर) को प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कराने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। पूरन सिर्फ सात मैचों में 275 रन बनाकर टूर्नामेंट के तीसरे प्रमुख रन-स्कोरर हैं। वह पैट्रियट्स के खिलाफ विनाशकारी फॉर्म में थे और उन्होंने 43 गेंदों में शानदार 93 रन बनाकर अपनी टीम को 194 रन का लक्ष्य हासिल करने में मदद की।

पूरन ने अपनी पारी के दौरान सात छक्के लगाए। कुल मिलाकर, उन्होंने मौजूदा सीपीएल 2024 में टीकेआर के लिए 21 छक्के लगाए हैं। पूरन सीपीएल में लगातार छक्के लगा रहे हैं और पैट्रियट्स के खिलाफ सात छक्कों ने उन्हें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने में मदद की। पूरन एक साल में 150 टी20 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। इससे पहले यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 2015 में 135 छक्के लगाए थे, लेकिन पूरन ने मौजूदा सीपीएल में उन्हें पीछे छोड़ दिया।

NICHOLAS POORAN SHINES IN CPL...!!! 🥶



- Chasing 194 for TKR, Pooran blasted 93* off just 43 balls, including 6 fours and 7 sixes. What a phenomenal knock! 🙌🔥 #CPL2024#NicholasPooran#TKR#Cricket#ChaseMaster#CricketTwitter#CPLpic.twitter.com/zuDtitBLEf