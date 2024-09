VIDEO: शक्केरे पैरिस ने जड़ा 124 मीटर का मोंस्टर छक्का, क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी हिट में से एक

Highlights शकेरे पैरिस ने अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन वह अपनी शुरुआत को जारी नहीं रख पाए युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज ने 29 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली

CPL 2024: ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के बल्लेबाज शक्केरे पैरिस ने कैरिबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2024 में गुयाना अमेज़न वॉरियर्स के खिलाफ़ खेल में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। दोनों टीमों के बीच टूर्नामेंट का 19वां मैच बुधवार (18 सितंबर) को त्रिनिदाद में हुआ।

शक्केरे पैरिस, जिन्होंने 149 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए पारी की शुरुआत की, ने अपनी टीम को एक महत्वपूर्ण शुरुआत दी। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में कुछ शानदार शॉट खेले और सुनिश्चित किया कि वह टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण खेल में अपनी टीम के लिए बल्ले से एक अच्छा प्रदर्शन करें।

क्रीज पर रहने के दौरान, शक्केरे पैरिस ने एक सनसनीखेज छक्का लगाया जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी टाइमिंग को परफ़ेक्ट बनाया और सुनिश्चित किया कि वह अपना सब कुछ दे और अपनी क्रूर पावर-हिटिंग से गेंदबाज़ को दबाव में लाए।

गुडाकेश मोती के पहले ओवर की 5वीं गेंद पर, शक्केरे पैरिस ने गेंदबाज का मज़ाक उड़ाया। स्पिनर ने एक फुल डिलीवरी फेंकी जो टर्न हो रही थी। बल्लेबाज ने टर्न की परवाह नहीं की और लाइन के पार जाकर जोरदार स्लॉग मारा। गेंद सीधे स्टेडियम की छत के ऊपर गई जिस चीज ने कई लोगों का ध्यान खींचा वह अधिकतम दूरी थी, जो 124 मीटर थी, जो खेल में सबसे बड़े छक्कों में से एक था।

