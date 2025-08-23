Caribbean Premier League 2025: टूट पड़े होप और हेटमायर, 106 रन की साझेदारी, 147 रन, 80 गेंद, 11 चौके और 10 छक्के, इमरान ताहिर ने झटके 5 विकेट

Highlights Caribbean Premier League 2025: पावरप्ले के बाद पूरी तरह बिखर गई। Caribbean Premier League 2025: डबल-विकेट मेडन के साथ समाप्त किया। Caribbean Premier League 2025: आखिरी 9 ओवरों में 145 रन दे दिए।

Caribbean Premier League 2025: कमाल करतो हो। रनों की बारिश और गेंदबाज की हालत खराब। 17, 18, 11, 12, 11, 8 रन चेज़ के दौरान पहले 6 ओवर में बने। इमरान ताहिर ने पावरप्ले के बाद पहली ही गेंद पर विकेट लिया और ओवर को डबल-विकेट मेडन के साथ समाप्त किया। शानदार 5 विकेट अपने नाम किया। अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 5/21 के आंकड़े के साथ इस ओवर का समापन किया और इससे उनके रनरेट (NRR) में भी काफी सुधार हुआ। घरेलू टीम ने शुरुआत में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया और फिर पावरप्ले के बाद पूरी तरह बिखर गई। उन्होंने आखिरी 9 ओवरों में 145 रन दे दिए।

Caribbean Premier League 2025: संक्षिप्त स्कोर

गुयाना अमेज़न वॉरियर्स 20 ओवर में 211/3 (शाई होप 82, शिमरोन हेटमायर 65*; इमाद वसीम 1-20, जेडन सील्स 1-34)

एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स को 15.2 ओवर में 128 (करीमा गोर 31, बेवॉन जैकब्स 26; इमरान ताहिर 5-21, रोमारियो शेफर्ड 2-16)

83 रनों से हराया।

गुयाना अमेज़न वॉरियर्स ने नॉर्थ साउंड में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स को 83 रनों से हरा दिया। शाई होप (54 गेंदों पर 82 रन), शिमरोन हेटमायर (26 गेंदों पर 65* रन) और रोमारियो शेफर्ड (8 गेंदों पर 25* रन) के शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन ने उनकी टीम को 3 विकेट पर 211 रन तक पहुँचाया।

वॉरियर्स ने अपने आखिरी नौ ओवरों में 145 रन बनाए, जिसके बाद इमरान ताहिर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 ओवरों में 21 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसमें एक मेडन भी शामिल था। फाल्कन्स को 128 रनों पर समेट दिया। अमेज़न वॉरियर्स की पारी धीमी शुरुआत के साथ शुरू हुई।