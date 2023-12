CII Sports Awards 2023: बीसीसीआई सचिव जय शाह को मिला 'स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर' का पुरस्कार, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दी बधाई

Highlights जय शाह ने 'स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं जय शाह बीसीसीआई के मानद सचिव हैं

CII Sports Awards: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मानद सचिव जय शाह ने 2023 स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स में 'स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर' का पुरस्कार जीता। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शाह को पुरस्कार जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने क्रिकेट जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी है।

BCCI ने एक्स पर लिखा, "बीसीसीआई के मानद सचिव @जयशाह को @FollowCII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स 2023 में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने पर बधाई। भारतीय खेल प्रशासन में किसी भी नेता के लिए पहली बार, यह सम्मान वास्तव में योग्य है!"

CONGRATULATIONS to BCCI Honorary Secretary @JayShah on being awarded the Sports Business Leader of the Year Award at the @FollowCII Sports Business Awards 2023. A first for any leader in Indian Sports administration, this recognition is truly deserved!



