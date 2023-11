विश्व कप फाइनल से पहले पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं, कहा- '140 करोड़ भारतीय आपको चीयर कर रहे हैं'

Highlights पीएम मोदी ने कहा, 140 करोड़ भारतीय" टीम के लिए खड़े होंगे उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि टीम इंडिया खेल भावना को बरकरार रखते हुए ऑल-ऑर-नथिंग मुकाबले में जमकर प्रतिस्पर्धा करेगी फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, जबकि टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी चुनी है

World Cup final: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप फाइनल से पहले 'मेन इन ब्लू' की सफलता की कामना की। एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय" टीम के लिए खड़े होंगे और पांच बार के विश्व चैंपियन के खिलाफ मैदान में उतरेंगे।

उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कप्तान रोहित शर्मा और उनकी टीम खेल भावना को बरकरार रखते हुए ऑल-ऑर-नथिंग मुकाबले में जमकर प्रतिस्पर्धा करेगी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "ऑल द बेस्ट टीम इंडिया! 140 करोड़ भारतीय आपके लिए चियर कर रहे हैं। आप चमकें, अच्छा खेलें और खेल भावना को बरकरार रखें।"

फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, जबकि टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। टीम ने 30 रन पर अपना पहला विकेट गंवा दिया है। शुभमन गिल मिचेल स्टार्क की गेंद पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच एडम जाम्पा को दे बैठ। वह 4 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा ने किसी तरह का टीम में बदलाव नहीं किया है।

बता दें कि बुधवार को न्यूजीलैंड पर 70 रनों की जीत के बाद भारत फाइनल में पहुंचा था। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की विस्फोटक शुरुआत के बाद, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने एक-एक शतक बनाकर भारत को बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया। केएल राहुल भारत को 397/4 के स्कोर तक पहुंचाने के लिए फिनिशिंग टच देने पहुंचे। जब न्यूजीलैंड लक्ष्य का पीछा करने में नियंत्रण में दिख रहा था, तब मोहम्मद शमी ने सही समय पर प्रहार करके यह सुनिश्चित किया कि भारत फाइनल में पहुंचे।

All the best Team India!



140 crore Indians are cheering for you.



May you shine bright, play well and uphold the spirit of sportsmanship. https://t.co/NfQDT5ygxk