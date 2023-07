बीसीसीआई ने 2023-24 के लिए टीम इंडिया के घरेलू शेड्यूल का कार्यक्रम किया जारी, वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की दौरा, कार्यक्रम और तकनीकी समिति ने मंगलवार को घरेलू सत्र 2023-24 के लिए भारत में होने वाले टीम इंडिया के अंतरराष्ट्रीय मैचों और आयोजन स्थलों की पुष्टि कर दी है। आगामी सीजन में सीनियर पुरुष टीम को कुल 16 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने हैं, जिसमें 5 टेस्ट, 3 वनडे और 8 टी20 मैच शामिल हैं।

अमिताभ विजयवर्गीय, श्री जयेंद्र सहगल और श्री हरि नारायण पुजारी की बीसीसीआई की यात्रा, कार्यक्रम और तकनीकी समिति ने बीसीसीआई स्थल रोटेशन नीति के अनुसार आवंटित स्थानों की पुष्टि की।

घरेलू सीजन की शुरुआत भारत द्वारा आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप से पहले तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी के साथ होगी। वनडे सीरीज मोहाली, इंदौर और राजकोट में होगी। 50 ओवर के विश्व कप के बाद, भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा, जो 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में शुरू होगी और 3 दिसंबर को हैदराबाद में समाप्त होगी।

NEWS - BCCI announces fixtures for International Home Season 2023-24.



The Senior Men's team is scheduled to play a total of 16 International matches, comprising 5 Tests, 3 ODIs, and 8 T20Is.



More details here - https://t.co/Uskp0H4ZZR#TeamIndiapic.twitter.com/7ZUOwcM4fI