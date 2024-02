BCCI Annual Contract List: श्रेयस और इशान को बड़ा झटका, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की, देखें ए प्लस, ए, बी और सी लिस्ट

Highlights श्रेयस अय्यर 2022-23 सीज़न के रिटेनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के ग्रेड बी में थे। 30 खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध सूची में शामिल किया गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवीन्द्र जड़ेजा।

BCCI Annual Contract List: बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर और इशान किशन को बड़ा झटका दिया है। बीसीसीआई से केंद्रीय अनुबंध से बाहर कर दिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा (ए+) को बीसीसीआई केंद्रीय अनुबंध के शीर्ष वर्ग में जगह मिली है। अय्यर और किशन पिछले साल भारत के एकदिवसीय विश्व कप में शामिल थे। 30 खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध सूची में शामिल किया गया है। किशन ग्रेड सी में थे, वहीं श्रेयस अय्यर 2022-23 सीज़न के रिटेनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के ग्रेड बी में थे।

ग्रेड ए+ रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवीन्द्र जड़ेजा।

ग्रेड ए-आर अश्विन, मो. शमी, मो. सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पंड्या।

ग्रेड बी- सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जयसवाल।

ग्रेड सी- रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, केएस भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान और रजत पाटीदार।

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा कि कृपया ध्यान दें कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को वार्षिक अनुबंध से बाहर किया गया है। राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। हार्दिक पंड्या ने टेस्ट क्रिकेट में चयन के लिए उपलब्ध नहीं होने के बावजूद ग्रेड ए ब्रैकेट में अपना नाम बरकरार रखा गया। हार्दिक ने 2023 में T20I क्रिकेट में 11 मैचों में भारत का नेतृत्व किया।

सूर्यकुमार यादव ने 2023-24 में 8 T20I में भारत का नेतृत्व किया। ग्रेड बी में अपना स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड पर भारत की सीरीज जीत के हीरो यशस्वी जायसवाल को सीधे ग्रेड बी दे दिया गया है। किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को घरेलू प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी खेलने की अनिच्छा के कारण बाहर कर दिया गया है।

Additionally, athletes who meet the criteria of playing a minimum of 3 Tests or 8 ODIs or 10 T20Is within the specified period will automatically be included in Grade C on a pro-rata basis.



